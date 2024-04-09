Бурятию захватывает пугающий челлендж с нацистскими символами

Недавно юные жители Гусиноозёрска изрисовали подъезд в одном из домов нацистскими символами. На это обратили внимание в паблике «Весь Гусиноозёрск» во «ВКонтакте». Свастикой изукрасили все стены.
А вскоре снимки с ней появились в группе «Услышано в Северобайкальске» в том же «ВК». Там запрещённые знаки уже вылепили из снега и нарисовали водой на асфальте в местном парке. Изобразили их даже на скейтборде.
Обсуждая эти фотографии, интернет-пользователи то и дело упоминают о неких «пасхалках». Вообще пасхалками российские геймеры, разработчики и поклонники киноиндустрии называют секретные отсылки в играх, программах и фильмах к другим произведениям, событиям или людям.
Некоторые жители республики заподозрили, что Бурятию захватывает какой-то странный челлендж, который носит массовый характер, ведь нацистская символика появляется в общественных местах в самых разных населённых пунктах.
- За такое уголовка светит. Объясните детям. Отвечать ведь будут родители, – пишут в соцсетях наши земляки.
Есть версия, что это некий тренд из Тик-Тока, который «пересмотрели» дети. В этом сервисе есть немало видео с соответствующими хештегами, в частности – кодом из четырёх цифр, который использовался в нацистских кругах.
Кстати, год назад, в феврале 2023-го, жительницу бурятской столицы до глубины души возмутила нацистская символика на стене Дома книги на улице Ленина. Она ещё летом 2022-го разглядела там кодовый лозунг нацистов, состоящий из цифр, и обратилась в соответствующие органы. Однако спустя полгода не изменилось, утверждала улан-удэнка.
- Проходила мимо бывшего Дома книги и увидела, что нацистская символика, которую я видела в июне, до сих пор не удалена, – говорилось в публикации, размещённой в паблике «Отзывы 03» во «ВКонтакте». – Она нарушает общественный порядок и может расцениваться как пропаганда идеологии нацизма.
В комментариях другие участники сообщества задались вопросом, почему улан-удэнка не закрасила надпись сама. Девушка на это пояснила: нет гарантии, что её не привлекут к ответственности за вандализм.
- Проходила мимо бывшего Дома книги и увидела, что нацистская символика, которую я видела в июне, до сих пор не удалена, – говорилось в публикации, размещённой в паблике «Отзывы 03» во «ВКонтакте». – Она нарушает общественный порядок и может расцениваться как пропаганда идеологии нацизма.
В комментариях другие участники сообщества задались вопросом, почему улан-удэнка не закрасила надпись сама. Девушка на это пояснила: нет гарантии, что её не привлекут к ответственности за вандализм.