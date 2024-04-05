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В Бурятии показали, как будет выглядеть медаль за участие в СВО

В Бурятии показали, как будет выглядеть медаль за участие в СВО
Общество, 
Макет представил глава республики

Глава Бурятии Алексей Цыденов показал, как будет выглядеть памятная медаль, которую будут вручать землякам-участникам спецоперации.

Как сообщал «Байкал-Dailу», указ об учреждении памятной медали «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия» был подписан несколько дней назад.

«Наша бурятская земля подарила стране не одного Героя. Каждый наш воин отважен и храбр. Каждый день они совершают подвиги в ходе спецоперации. Есть подвиги, о которых мы и не знаем. К сожалению, награда находит не каждого. Поэтому мы учредили свою памятную медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия». Ею будут награждаться жители Бурятии за их службу Родине, за защиту нашего настоящего и будущего! Это знак признательности и благодарности Республики Бурятия своим землякам участникам СВО», - пояснил сегодня в своём Telegram-канале Алексей Цыденов.


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