Райцентр в Бурятии накрыло жуткое зловоние

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Кяхтинцы жалуются на невыносимый запах мочи в городе



Кяхтинцы забили тревогу из-за неприятного амбре на улице Рокоссовского. Они заявили, что зловоние воцарилось вдоль реки Кяхтинка – мол, местные регулярно выливают туда помои.



- Снег растаял снег и по улице невозможно пройти из-за запаха мочи. Как вы сами живёте там и дышите? – обратились к жильцам домов в группе «Кяхта-инфо.24/7».



В администрации города напомнили, что выброс мусор и слив любых отходов в неположенных местах чреват штрафами. Их размер колеблется от 3 до 5 тысяч рублей для физических, от 10 до 20 тысяч – для должностных и от 50 до 100 тысяч – для юридических лиц. На нарушителей призвали жаловаться напрямую местным властям.

