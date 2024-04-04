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На Бурятию надвигаются шквалистый ветер и мокрый снег

На Бурятию надвигаются шквалистый ветер и мокрый снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В регионе резко испортится погода

В конце рабочей недели в Бурятии ухудшится погода. Синоптики предупреждают о надвигающихся осадках и усилении ветра.

По данным Бурятского гидрометцентра, 5 апреля северо-западный ветер усилится до 15-20, по северу до 24 м/с. Ожидается дождь с мокрым снегом и снег, ночью по северной половине местами сильные осадки. Возможно налипание мокрого снега.

В Улан-Удэ ночью без осадков, утром и днём - дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 15-17 м/с. Температура ночью около 0, днём +6,+8.

О частой смене погоды синоптики предупреждали в начале недели
прогноз погоды

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