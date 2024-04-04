На свет появились четыре бычка и тёлочка
В Бурятии продолжают экспериментировать с трансплантацией эмбрионов крупного рогатого скота (КРС). Впервые эту технологию апробировали в республике в июле 2022-го – причём весьма успешно. Это нужно для формирования качественного племенного ядра в молочном и мясном скотоводстве. Так в регионе хотят скорейшими темпами нарастить высокопродуктивное стадо для племпродажи, в том числе – за рубеж.
Недавно в одном из СПК Мухоршибирского района на свет появилось ещё пять телят «из пробирки» – четыре бычка и тёлочка симментальской породы, рассказали в Минсельхозпроде РБ.
- С помощью искусственного оплодотворения мы пересадили суррогатным коровам эмбрионы с улучшенной генетикой. Биоматериал взяли у лучших представителей породы – победителей всевозможных специализированных смотров-конкурсов, – отметил руководитель Госплемслужбы Бурятии Баир Ласаранов.
Эмбрионы закупили у ведущего племпредприятия страны – АО «Барнаульское».
- От генетики животного зависит производительность как в мясном, так и молочном животноводстве. Это основополагающий фактор. С точки зрения селекции фермеру нужно найти лучшую корову, свести её с лучшим быком и дождаться рождения потомства. Если родилась тёлочка, ей тоже нужно найти лучшего партнёра. Потребуется получить несколько поколений животных, чтобы добиться лучшего результата. Именно с помощью трансплантации эмбрионов хозяйство может уйти далеко вперёд и сразу получить высокопродуктивный скот, – добавил Ласаранов.
Госплемслужба Бурятии сотрудничает со многими племенными предприятиями по всей стране. Все услуги ведомства, помимо лабораторных исследований, бесплатны. Трансплантацию и искусственное осеменение семенем высокопродуктивных быков применяет уже ряд хозяйств Бурятии. Кстати, самый первый в РБ телёнок «из пробирки» заметно превзошёл своих сверстников.
В Бурятии родилось ещё пять супертелят «из пробирки»
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