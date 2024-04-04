В Бурятии разработали нейросеть для контроля городской застройки

Разработка помогает выявить любые изменения, произошедшие в застройке



В Бурятии учёные Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления разработали нейросеть, которая помогает обнаруживать изменения в застройке городов. Она использует специальный метод, чтобы анализировать фотографии городских районов. Разработка сравнивает две или больше фотографий, чтобы выявить различия, например, новые здания, перемещение объектов или изменение размеров.



Как отметили авторы: заведующий кафедрой «Программная инженерия и искусственный интеллект» ВСГУТУ Инга Евдокимова и выпускница бакалавриата по направлению «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» Ханда Шарбунаева – эта технология может быть полезной для городского планирования, мониторинга экологии и развития инфраструктуры. Она позволяет быстро и точно определять изменения в городской застройке, что поможет улучшить качество жизни горожан и сделать города более удобными и безопасными.



- Программа принимает на вход пару изображений дистанционного зондирования городских территорий или последовательность изображений для сравнения. С помощью энкодера изображения сжимаются и преобразуются в низкоразмерное представление, а декодер восстанавливает пространственные размеры изображения и создаёт карту изменений в городской застройке. При сравнении двух восстановленных изображений на уровне пикселей программа может обнаружить различия, такие как новые постройки, исчезнувшие объекты, перемещения или изменения размеров, - рассказала Инга Евдокимова.



При этом разработка применяет сложные математические алгоритмы для обработки изображений, которые анализируют пиксели на фотографиях и смотрят, как они меняются между разными снимками. Это помогает выявить любые изменения, произошедшие в городской застройке.



- Создание нейросети по обнаружению изменений в застройке городов инициирована институтом физического материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук. С ним в декабре 2023 года ВСГУТУ заключил договор о сотрудничестве, – сообщили в пресс-службе технологического университета.



