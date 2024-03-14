Жителям Бурятии напоминают об опасности клещей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В прошлом году от укусов клещей пострадали почти четыре тысячи человек



Министерство здравоохранения призывает жителей Бурятии защитить себя от клещевого энцефалита.



Республика входит в регион с высокой инфицированностью клещей, собранных в природе. Ежегодно в регионе регистрируются случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом. В 2023 году зарегистрировано 3 704 случаев укуса клещами, из них 29 случаев заражения клещевым энцефалитом. Из общего числа укусов 1004 случаев среди детей до 17 лет и пять случаев заражения.



Наиболее высокая обращаемость регистрируется в Джидинском, Закаменском, Кабанском, Курумканском, Мухоршибирском, Тункинском районах республики и в Улан-Удэ.



Заражение КВЭ происходит с апреля по сентябрь с наибольшей активностью клещей в апреле – июле, в зависимости от погодных условий. Заразиться могут все, независимо от возраста и пола. Наибольшему риску подвергаются те, кто находится в весенне-летний период в пригородных лесах, лесопарках, окрестностях индивидуальных садово-огородных участках, примыкающих к лесным массивам.



- Одним из эффективных способов защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом (далее – КВЭ) является вакцинация. Для формирования иммунитета против клещевого вирусного энцефалита вакцинацию необходимо проводить до начала эпидемического сезона. Прививка против клещевого энцефалита даёт 99%-ную защиту, - сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.



Для создания надёжной защиты необходимо ввести две дозы вакцины. Защитный уровень антител достигается через 14 дней после второй дозы вакцины. Поэтому вакцинацию нужно закончить не позднее, чем за две недели до выезда в опасный район. Первую ревакцинацию проводят через год, а последующие – каждые три года.



Вакцину против клещевого вирусного энцефалита можно получить в поликлинике по месту прикрепления бесплатно.

