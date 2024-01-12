Туристов предупреждают о лавинной опасности в горах Бурятии





Горы Бурятии привлекают всё больше туристов. Отдохнуть здесь приезжают семьи с детьми. За прошедший год на контроле Главного управления МЧС России по республике находилось 626 туристских групп и 5285 туристов.Несмотря на всю привлекательность природных ландшафтов путешественникам стоит быть осторожными, ведь в это время года один из рисков - лавинопасность.Чтобы избежать трагедии при походе, следуйте правилам безопасности на маршруте:- Находясь в горах, необходимо следить за изменением погоды.- При организации похода нужно узнать места возможного схода снежных лавин в районе своего пути.- Избегайте места возможного схода лавин.- Возьмите с собой лавинный датчик.- Если вы всё-таки оказались в зоне схода лавины, незамедлительно покиньте путь схода снежных масс и найдите укрытие. Если возможности уйти нет, то быстро закрепитесь на месте с помощью ледоруба, альпенштока, лыжной палки, воткнув их в снег. Расположитесь вдоль пути движения снега, пропуская его мимо себя, - предупреждают в МЧС.Попав в снежные массы, нужно закрыть нос и рот рукавицей, шарфом, воротником. Главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Продвигаясь вдоль снежного потока, плавательными движениями рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже. Когда лавина остановилась, сделайте быструю попытку самостоятельно выбраться из снежного плена, пока снег не затвердел.Спасатели напоминают: за 10 дней до путешествия необходимо зарегистрировать тургруппу на сайте. Это поможет не только избежать внештатных ситуаций, но и оказать своевременную помощь.