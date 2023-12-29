В селе Иволгинск установлена доска памяти Сергея Денисенко
27 декабря в административном центре Иволгинского района Бурятии открыли мемориальную доску памяти Сергея Прокопьевича Денисенко. Церемония была приурочена к 100-летию со дня рождения участника Великой Отечественной войны и бывшего председателя сельского совета Иволгинского поселения. Участие в митинге приняли родственники, земляки и сотрудники сельской администрации.
- Сегодня очень важный день. Мы открываем мемориальную доску достойному человеку, настоящему патриоту своей страны. Он 12 лет проработал председателем сельского совета Иволгинского поселения и внёс большой вклад в социально-экономическое развитие района. Сергею Прокопьевичу 17 октября исполнилось бы 100 лет, - открыл церемонию глава СП «Иволгинское» Александр Мункуев.
Право открыть гранитную памятную доску было предоставлено сыну Сергея Денисенко – Юрию. После минуты молчания в память о юбиляре, собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске.
Как сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района, Сергей Прокопьевич Денисенко родился в 1923 году. Во время Великой Отечественной войны ушёл добровольцем на фронт, принимал участие в Сталинградской битве, на Курской дуге, в танковом сражении под Прохоровкой. Освобождал город Киев, участвовал в боях за Берлин.
После войны жил в селе Иволгинск, работал с 1951 по 1973 годы зоотехником в ОПХ «Иволгинское». С июля 1973 по 1985 год избирался председателем исполкома Иволгинского поселкового совета депутатов трудящихся.
В райцентре Бурятии открыли мемориальную доску председателю исполкома
Общество, Фото:
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