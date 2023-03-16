У-УАЗ заключил контракты на поставку 26 новых вертолетов Ми-171А3

Они будут летать в «Газпроме» и «Авроре»

В газовый холдинг «Газпром» отправятся 16 офшорных вертолётов Ми-171А3 производства Улан-Удэнского авиазавода. Они предназначены для работы в прибрежной зоне и обслуживания плавучих буровых платформ.

Дальневосточная авиакомпания «Аврора» получит ещё 10 машин через Государственную транспортную лизинговую компанию. Об этом управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Алексей Козлов рассказал Владимиру Путину, когда президент осматривал цеха предприятия.

Одно из основных преимуществ Ми-171А3 - двигатель повышенной мощности.

- Новый двигатель позволяет с точки зрения безопасности не просто лететь на одном двигателе в случае отказа второго, он может ещё и продолжать взлёт, - уточнил директор.

«Ми-171А3 «офшор», вертолёт, которого не было ни в Советском Союзе, ни до недавнего времени», - отмечал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Российские компании ТЭК принимали участие в совместной работе по определению технического облика машины. Эта модель востребована на любых офшорных объектах, где бы они не находились

Вертолет может перевозить 24 пассажира. Дальность полета - 820 километров, с дополнительными баками - до 1000 километров.