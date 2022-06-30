Алексей Цыденов рассказал о социально-экономическом развитии Бурятии за 2021 год

Отчёт о результатах деятельности правительства Республики Бурятия за 2021 год, в том числе по вопросам, поставленным Народным Хуралом представил глава республики Алексей Цыденов на очередной 24 сессии республиканского парламента в четверг, 30 июня



Экономика



- В первую очередь о нашем бюджете: бюджет по доходам прошлого года составил 105,8 млрд рублей. Это доходы наши собственные, плюс поступления из федерального бюджета. В 2017 году было 56 млрд рублей, практически в два раза вырос бюджет. По расходам мы также выросли в два раза, доходы и расходы сопоставимые, - отметил глава Бурятии, начиная отчёт.



Алексей Цыденов обратил внимание на дефицит бюджета.

- При расходах в 106 млрд рублей, дефицит составил всего 500 млн рублей. То есть мы дефицит не наращивали, - подчеркнул глава.



Бурятия в 2021 году из федерального бюджета получила 27 млрд рублей на реализацию 18 программ. Например, в 2017 году в республику из федерального бюджета было привлечено 5,7 млрд рублей. На выравнивание бюджетной обеспеченности республика также, как и в 2020 году, получила около 22 млрд рублей дотаций.

- Подчеркиваю, это не программа развития, это не стройка, не ремонты, это на сбалансированность, на зарплаты и так далее, - сказал глава Бурятии.



Собственные налоговые и неналоговые доходы республики увеличились на 9,2 млрд рублей к уровню 2020 года и составили 46,4 млрд рублей. Среднемесячная начисленная заработная плата работников за 2021 год составила 45,6 тыс. рублей, что на 9,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Среднемесячный доход от трудовой деятельности составил 37,3 тысяч рублей, что на 6,4 % выше 2020 года.



Промышленность



По итогам 2021 года индекс промышленного производства составил 100,3%, в том числе в обрабатывающем производстве – 111%. Вырос и объём несырьевого неэнергетического экспорта в 2021 году, по оценке он составил 792 млн долларов США.



- Во многом рост промышленного производства связан с нашим флагманом – АО «Улан-Удэнский авиационный завод». Про авиазавод могу говорить всегда, много, долго и с гордостью. Чем больше общаюсь с авиастроителями по стране, тем больше понимаю, что значит наш авиазавод. Ми-171А2 – это наш основной экспортный вертолёт всей России, Ми-171А3 «офшор», вертолёт, которого не было ни в Советском Союзе, ни до недавнего времени. Это вертолёт, способный работать над водной поверхностью, обслуживая буровые платформы. И Ка-226Т – уникальный для высокогорья и специальных задач. То, что делает наш авиазавод, - рассказал Алексей Цыденов.



Улан-Удэнский ЛВРЗ – филиал АО «Желдорреммаш» - также лидер промышленного производства, один из крупнейших заводов в стране по ремонту локомотивов. В 2021 году он отгрузил продукции на 12,7 млрд рублей, что составляет 103,8% к уровню 2020 года.



- Завод ремонтирует локомотивы от Владивостока до Москвы. И сейчас с учётом разворота на Восток, на БАМ, на Восточный полигон, востребованность нашего завода только увеличивается», - подчеркнул глава республики.



ЗАО «Улан-Удэстальмост» на сегодня обеспечено заказами на 12 тыс. тонн металлоконструкций. Сейчас в работе третий мост через реку Уда, это порядка 6 тыс. тонн основных и вспомогательных конструкций. Заключили договор с ГОК «Озёрный» на 1 800 тонн. ООО «Предприятие «Аэротех» осваивает продукцию для новейших российских среднемагистральных самолётов МС-21.



На ОАО «Селенгинский ЦКК» в 2021 году выпустили картона тарного в количестве 116,8 тыс. тонн и гофропродукции в объёме 41,3 млн. кв. м, что соответствует 104,8 % и 90,0 % к показателям 2020 года. Отгружено продукции на более, чем 7 млрд рублей, в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. Продолжаются работы по модернизации целлюлозно-картонного производства.



В лёгкой промышленности отметим запуск производства пряжи, а также различных вязаных изделий «Байкальским текстильным комбинатом» на территории Промышленного парка Бурятии. Отработан технологический процесс производства неокрашенной и окрашенной продукции. Произведено 16,2 тонн готовой продукции.



Добыча полезных ископаемых



- У нас повышается эффективность добычи полезных ископаемых. Объём отгруженной продукции за 2021 год превысил 51 млрд рублей, налоговые поступления в консолидированный бюджет Бурятии от организаций отрасли составили 5,6 млрд рублей. Общий объем добычи угля составил 7,6 млн тонн. Вместе с тем, у нас в прошлом году было снижение добычи каменного угля, это было связано с пропускными способностями Транссиба. Сейчас этот вопрос решился, предприятие выходит на прежние объёмы отгрузки, - отметил Алексей Цыденов.



Объём добычи золота по итогам 2021 года составил 6,3 тонн, 108 % к 2020 году. Достигнут рост добычи россыпного золота, рудного золота на ООО «Артель старателей Западная», ООО «Ирокинда». Золотодобытчики ООО «Хужир Энтерпрайз» (месторождение Коневинское) завершили процесс расконсервации рудника и увеличили добычу в 1,4 раза.



В 2021 году предприятием ООО «Друза» реализован инвестпроект по строительству Эгитинского ГОКа, стоимостью 1,8 млрд рублей. Построены производственные и инфраструктурные объекты, приобретено оборудование и горная техника, ведутся горные работы по подготовке руды для дальнейшей переработки на фабрике. Создано 360 рабочих мест, планируется создание ещё 240. В 2021 году было произведено 12 000 тонн флюоритового концентрата, отгружено продукции на 223 млн рублей.



Агропромышленный комплекс



В агропромышленном комплексе Бурятии осуществляют деятельность 154 сельскохозяйственных организаций, 1,4 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 120 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 146,4 тыс. личных подсобных хозяйств, и более 400 организаций пищевой и перерабатывающей промышленности. Объём производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в 2021 году составил 18,9 млрд рублей, что на уровне 2020 года.



В 2021 году поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 336,3 тысяч голов, что на 1,7% больше уровня 2020 года, в том числе коров – 143,5 тысяч голов. На 6,2% выросло поголовье овец и коз до 297,4 тысяч голов. При этом сократилась численность свиней и птицы – 128,3 (на 0,9 % меньше) и 463,9 тыс. голов (на 0,5 % меньше), соответственно.



В 2021 году в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 69,4 тысяч тонн, на 9,9% больше уровня предыдущего года. Такая динамика обусловлена существенным увеличением объёмов производства на АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский, а также в крестьянских (фермерских) хозяйствах.



В растениеводстве в 2021 году валовый сбор зерновых и зернобобовых в весе после доработки составил 122,6 тысячи тонн, на 37,2% больше уровня 2020 года. Средняя урожайность зерновых составила 18,7 ц/га – превышен рекордный показатель советских времён. Производство картофеля составило 109,8 тысяч тонн, овощей – 37,5 тыс. тонн. Это стало возможным и благодаря постоянному обновлению парка сельскохозяйственной техники, только в 2021 году – на 308,8 млн рублей, из которых 145,7 млн – государственная поддержка.



Туризм



- Туризм является одним из приоритетных направлений развития республики. Несмотря на ковидное время и общее сокращение числа туристов, уже в 2021 году поток туристов не только восстановился, он стал больше. Турпоток за 2021 год составил 412,3 тыс. человек, что на 48,2 % больше уровня 2020 года, - сказала Алексей Цыденов.



В 2021 году Байкальский регион включён в одну из 11 туристических макротерриторий России, на которых будет осуществлено туристическое территориальное планирование в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Подписано соглашение по взаимодействию Правительства Бурятии и акционерного общества «Корпорация «Туризм. РФ».



Продолжается работа по реализации крупных инвестиционных проектов в сфере туризма. Самой крупной инвестиционной площадкой является ОЭЗ «Байкальская гавань» в Прибайкальском районе. В 2021 году резидент ОЭЗ – компания «Грин Флоу Байкал» завершила прохождение государственных экспертиз и получила разрешение на строительство отеля на 153 номера на участке «Турка». Открытие строительной площадки состоялось 30 октября 2021 года.



Работу по модернизации курортов «Аршан» и «Горячинск» осуществляет компания ООО «Курорты Бурятии». Курорт «Горячинск» включён в ТОР «Бурятия». Компания ООО «Курорты Бурятии» увеличила запланированный объем инвестиций в развитие курорта в 4,6 раз до 1,6 млрд рублей.



2021 год стал прорывным в сфере грантовой поддержки субъектов туристической деятельности. Федеральным агентством по туризму поддержано 17 предпринимательских инициатив из Бурятии по развитию внутреннего туризма на общую сумму 47,8 млн рублей.



- Напомню, результатом эффективного взаимодействия турбизнеса, федеральных и региональных органов власти явился запуск в 2020 году чартерной программы TUI Россия в Бурятию. Всего за 2020-2021 годы в Бурятию прилетело 35 рейсов, обслужено 6 тыс. туристов. В федеральной программе продаж туров по России с кэшбеком приняли участие 20 гостиниц, 2 санатория и 4 туроператора Бурятии. Курорты «Аршан» и «Горячинск» продали 1392 путёвки на общую сумму 38,4 млн рублей. Работаем активно ещё в одном направлении – это детский туризм, не просто туризм, а культурно-познавательный. Разработан маршрут «Легенды Байкала», который вошёл в перечень культурно-познавательных программ для школьников России. Уже в сентябре-октябре 2021 года республику посетило 600 детей из 12 регионов России, - подчеркнул глава Бурятии.



Проект «Бурятия больше, чем Байкал» объявлен победителем премии правительства Российской Федерации 2021 года в области туризма. 2 маршрута от Бурятии стали победителями всероссийского проекта агентства стратегических инициатив по проектированию концептуальных туристических маршрутов.



Малый и средний бизнес



- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства стабильно прирастает. В 2021 году – до 31,3 тысяч, это плюс 1858 к уровню 2020 года. Более чем в три раза увеличилось количество самозанятых, регистрация которых, напомню, стала возможной в связи с принятием в 2020 году закона Бурятии о введении на территории республики специального налогового режима, - рассказал Алексей Цыденов.



Глава республики также напомнил о принятых мерах господдержки МСП. В июле 2021 года в связи с введением локдауна на территории республики было организовано предоставление зарплатных субсидий предпринимателям и «самозанятым» гражданам. В 2021 году увеличены объёмы предоставленной поддержки бизнесу через организации инфраструктуры поддержки предпринимательства. Востребованы и актуальны услуги центра «Мой бизнес», в 2021 году оказана поддержка 10918 предпринимателям и физическим лицам, планирующим начать предпринимательскую деятельность. Сумма экспортных контрактов, заключённых при поддержке центра, выросла почти в 2 раза.



Гарантийный фонд Бурятии выдал поручительств 94 субъектам на сумму 755 млн рублей, что позволило привлечь в экономику республики 1713,7 млн рублей кредитных средств. В 2021 году Корпорацией МСП проведено ранжирование региональных гарантийных организаций России по итогам 2020 года по эффективности деятельности. Гарантийный фонд Бурятии получил высокую оценку и занял 2 место по России.



Кроме того, на площадке центра «Мой бизнес» предоставляют информационные услуги центр поддержки предпринимательства, центр инжиниринга, центр народно-художественных промыслов, центр инноваций социальной сферы, центр поддержки экспорта. Продолжает свою деятельность республиканский бизнес-инкубатор, который предоставляет оборудованные офисные помещения для начинающих предпринимателей по сниженным арендным ставкам, что позволяет предпринимателям на начальном этапе снизить расходы на аренду.



Здравоохранение



Работа региональной системы здравоохранения в 2021 году была нацелена на дальнейшее повышение доступности и качества медицинской помощи, сохранение здоровья населения и улучшение демографической ситуации в республике, выхода из ковидного времени.



- Во время открытия поликлиники в Тарбагатайском районе республики министр здравоохранения России во время селекторного совещания Михаил Мурашко назвал систему борьбы с коронавирусом в Бурятии лучшей среди всех регионов России. А нашего министра Евгению Лудупову назвала лучшим министром здравоохранения в России по борьбе с ковидом, - подчеркнул Алексей Цыденов.



В 2021 году на борьбу с коронавирусной инфекцией было направлено почти 4,1 млрд рублей. Средства были использованы на приобретение необходимого оборудования и расходных материалов. Для борьбы с коронавирусом было закуплено: 94 аппарата ИВЛ, 436 концентраторов кислорода, 90 реанимационных кроватей, 81 монитор, 8 рентген-аппаратов, 40 шприцевых насосов, 49 криоцилиндров, 28 кислородных станций, 100 кислородных баллонов, коагулометр, датчики УЗИ, увлажнители кислорода и другое.



В республике большое внимание уделяется борьбе с онкологическими заболеваниями. В 2021 году продолжилось строительство Центра ядерной медицины. В текущем году после завершения строительства введён в эксплуатацию новый стационар республиканского онкологического диспансера на 150 коек. В церемонии открытия в режиме видеосвязи принимал участие президент страны Владимир Владимирович Путин. На базе Гусиноозёрской ЦРБ открылся центр амбулаторной онкологический помощи, в Детскую республиканскую клиническую больницу поступило 8 единиц медицинского оборудования для лечения онкобольных детей.



Основными результатами проводимой работы стало улучшение показателя выявления новообразований на раннем этапе: рост с 52,6% в 2020 году до 55% в 2021 году. Смертность от новообразований снизилась с 189,6 на 100 тысяч населения в 2020 году, до 174,7 в 2021 году.



В рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2021 году осуществлена закупка 101 единицы современного медицинского оборудования, в том числе томограф рентгеновский, аппарат для искусственной вентиляции лёгких.



- У нас за прошлый год сделана 31 тысяча высокотехнологичных операций. Мы цифры обычно не видим – а это 3 тыс. операций на сердце. Хотел бы обратить на это внимание. В учреждения здравоохранения республики поступило 406 единиц медоборудования. В прошлом году мы начали трансплантацию органов и попал в то небольшое число регионов, где стала возможна трансплантация органов, - отметил глава республики.



В республике продолжена работа по повышению доступности медицинской помощи для населения: создано 8 ФАПов и 7 врачебных амбулаторий в районах, проведён капитальный ремонт 28 объектов здравоохранения. В рамках национальной программы «Цифровая экономика» к сети интернет подключено 107 ФАПов, парк скорой помощи пополнили 20 новых автомобилей, по программе модернизации первичного звена в республику поступило 85 автомобилей, заработали 36 мобильных комплексов — это мобильные ФАПы, а также передвижные флюоро- и маммографические установки.



По программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в сельские медучреждения трудоустроено 77 врачей и 29 фельдшеров. В прошлом году по республиканской подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в поликлиники города Улан-Удэ трудоустроено 18 врачей дефицитных специальностей с предоставлением единовременных выплат в размере 800 тысяч рублей.



- В отчётном году стартовал проект «100 домов для врачей» для медицинского работника. Напомню, программа была разработана при активном участии депутатов Народного Хурала. Данной мерой поддержки воспользовались 29 медицинских работников, ещё 61 сотрудник заняты поиском жилья, - сказала глава республики.



Продолжена работа по улучшению кадрового обеспечения системы здравоохранения республики. Число квотных мест в медицинские ВУЗы Российской Федерации по программе специалитета увеличено со 146 мест в 2018 году до 192 мест в 2021 году. В республиканских медицинских колледжах организованы центры содействия по трудоустройству выпускников.



Социальная защита



В 2021 году финансирование государственной программы «Социальная поддержка граждан» составило почти 21 млрд. рублей, из них около 16 млрд. рублей были направлены на социальные выплаты населению. Получателем социальных выплат стал каждый третий житель республики или более 300 тысяч человек. Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получили около 25 тысяч семей республики. Меры социальной поддержки предоставлены более 5 тысячам граждан, относящихся к категории «Дети войны».



В 2021 году продолжена поддержки семей с детьми. Ежемесячное пособие выплачено на 123 тысячи детей. Родителям детей дошкольников выплачивались компенсации по платежам за содержание ребёнка в детском саду. Таким видом социальной помощи охвачено 20,5 тысяч детей. Компенсации получили почти 500 семей, воспитывающих детей-инвалидов, которые не посещают общеобразовательные учреждения.



Получателями ежемесячных денежных выплат являлись более 26 тысяч семей многодетных семей.



Ежемесячные выплаты при рождении первого ребёнка были предоставлены более 11 тысячам семей, получателями ежемесячных денежных выплат на третьего ребёнка стали более 12 тысяч человек. Почти 48 тысяч семей получали ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет. Общий объем оказанной помощи составил 5,7 млрд рублей.



Проводилась работа по изменению формы обеспечения жильём многодетных семей, имеющих шесть и более детей. На сегодня в очереди на улучшение жилищных условий находится 522 таких семьи, которым предусмотрено предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья в размере 3,5 млн рублей. Кроме того, в прошлом году на приобретение жилья выделено почти 32 млн рублей для 5 семей, в которых одновременно родилось трое и более детей.



Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 190 жилых помещений. На эти цели из бюджета было выделено 359 млн рублей.



Продолжается строительство пансионата для престарелых граждан и инвалидов в городе Улан-Удэ. В настоящее время процент технической готовности объекта составляет 53,1%. В республике проводится работа по повышению доступности объектов и услуг для инвалидов. Адаптировано 460 объектов социальной инфраструктуры, что составляет 75% от общего числа приоритетных объектов.



Образование



В 2021 году в республике была продолжена работа по ликвидации дефицита мест в детских садах, введено в эксплуатацию 5 новых детских садов: в мкр. Дивизионный г. Улан-Удэ, в мкр. Забайкальский г. Улан-Удэ на 280 мест, в г. Улан-Удэ по ул. Боевая на 280 мест, в г. Кяхта Кяхтинского района на 150 мест, в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района на 150 мест.



Благодаря предоставлению бюджетных субсидий, в республике активно развивается и расширяется сеть частных детских садов. За счёт реализуемых мер господдержки размер родительской платы в частных садах снижается до уровня платы, взимаемой с родителей в муниципальных дошкольных учреждениях.

Ещё одной задачей в сфере образования, как отметил в ходе своего отчёта глава Бурятии, является ликвидация трёхсменного обучения в школах и создание комфортных условий для получения школьного образования. В республике идёт масштабное строительство новых школ. В 2021 году в Бурятии введено в эксплуатацию 4 школы и новый корпус Музыкально-гуманитарного лицея, начато строительство ещё 14 школ, в том числе 10 новых школ на 3224 места в рамках концессионных соглашений между правительством Республики Бурятия и ООО «ПроШкола». В 2021 году реконструированы 3 объекта образования в Улан-Удэ.



Также капитально отремонтировано 10 школ и 6 спортзалов. Минпросвещения России одобрена заявка на проведение капитального ремонта 55 школ республики в 2022-2023 годах. Ещё один значимый рубеж в сфере образования: к концу 2021 года все школы республики были обеспечены высокоскоростным Интернетом.



Большое внимание уделяется развитию сферы дополнительного образования. В прошедшем году состоялось открытие ряда значимых объектов - на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса создан образовательный центр «Асториум», а на базе республиканского бурятского национального лицея-интерната №1 открылся первый школьный Кванториум. Для школьников из Северобайкальска открыт центр цифрового образования детей «IT-куб», где дети могут получить знания в сфере информационных технологий, которые очень востребованы в современных условиях.



Всего в 2021 году было создано 3633 новых места для реализации дополнительных общеразвивающих программ.



- Одним из показателей результативности проводимой работы по развитию системы профессионального образования является высокое место Бурятии в рейтинге регионов по развитию движения Ворлдскиллс. Так, по итогам очередного национального чемпионата «Молодые профессионалы» Бурятия занимает 29 место, но по отдельным специальностям у нас есть призовые места в сфере «IT», - отметил Алексей Цыденов.



В системе высшего образования между ВСГУТУ и МАИ было подписано соглашения о сетевом взаимодействии по подготовке кадров для высокотехнологичных предприятий авиационной промышленности республики. Реализация соглашения даст возможность для решения проблемы кадрового дефицита и будет способствовать повышению уровня подготовки студентов. Уже сейчас конкурс абитуриентов по данной специальности вырос в 4,4 раза.



Физическая культура и спорт



В 2021 году в республике продолжена работа по вовлечению населения в занятия спортом. С этой целью было проведено более 240 физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня. Продолжилась реализация программы по работе дворовых спортивных инструкторов. Под их патронажем спортом занималось более 30 тысяч человек.



Результатом проводимой работы стал рост доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 46,7% в 2020 году до 51% в 2021 году.



Кроме того, Бурятия улучшила позиции в рейтинге субъектов Российской Федерации по внедрению комплекса ГТО. В этом рейтинге республика занимает высокое - 16 место, а раннее находились на 20 месте. В прошлом году знаки отличия комплекса ГТО получили почти 16 тысяч человек.



- Нельзя не отметить успехи бурятских спортсменов. В 2021 году в списки кандидатов в сборные России были включены 148 спортсменов из Бурятии. В прошедшем году на Чемпионатах и Первенствах Европы и мира нашими спортсменами завоёвано 58 медалей международного уровня: 13 золотых, 25 серебряных и 20 бронзовых. Про наших триумфаторов Олимпиады все знают, - напомнил глава Бурятии.



В феврале 2021 года в Улан-Удэ открылся единственный в России крытый лукодром. Завершено строительство спортивной площадки с искусственным покрытием в селе Шергино Кабанского района. В 2021 году проводилось строительство 9 объектов спорта в том числе: регионального центра единоборств и регионального центра по хоккею в городе Улан-Удэ.



Молодёжная политика



- Большая роль в оказании помощи населению принадлежит волонтёрам. В республике в добровольческую деятельность вовлечено более 91 тысячи человек. Вовлечено много молодых и не только молодых людей. Наши жители очень активные, отзывчивые, хотел бы их поблагодарить за это, - отметил Алексей Цыденов.



В 2021 году волонтёры оказали помощь жителям республики, которые пострадали от паводка. Добровольцами был организован сбор гуманитарной помощи: одежды, продуктовых наборов и других товаров первой необходимости.



В районах республики продолжает расширяться сеть ресурсных центров добровольчества. В августе прошлого года в Закаменском районе состоялось открытие седьмого по счету ресурсного центра добровольчества, детства и молодёжи. В Бурятии активно развиваются и другие направления волонтёрской деятельности: «серебряные» волонтёры, эковолонтёры, волонтёры Победы, волонтёры культуры, киберволонтёры, волонтёрские штабы крупных федеральных проектов.



Благодаря бюджетным субсидиям улучшили свои жилищные условия 127 молодых семей. Дополнительные социальные выплаты, предоставляемые при рождении или усыновлении детей, получили 20 молодых семей.



В 2021 году на финансирование детской оздоровительной кампании из республиканского бюджета было выделено около 259 млн рублей. В различных организациях отдыха детей побывало более 32 тысяч детей или почти 24% от общей численности детей школьного возраста.



Культура



В республике продолжена работа по укреплению материальной базы учреждений культуры. Большой вклад в развитие отрасли вносит реализация мероприятий нацпроекта «Культура».



В прошлом году в рамках нацпроекта в республику из федерального бюджета поступило 129 млн рублей, что составило более 95% от общего объёма финансирования по нацпроекту.



В республике капитально отремонтировано 16 сельских домов культуры и 4 детские школы искусств, создано три модельных библиотеки в Хоринске, Орлике и в селе Хуртага Закаменского района. Открыт виртуальный концертный зал в Закаменске, модернизировано 3 муниципальных кинозала в Иволгинске, Орлике и Саган-Нуре. Для жителей Прибайкальского района приобретён автоклуб.



Благодаря региональному проекту «Творческие люди» осуществляется поддержка как самих сельских учреждений культуры, так и их работников. Так, в 2021 году государственную поддержку получили 11 работников культуры и 12 сельских учреждений культуры. Более 200 домов культуры, в которые были направлены: новое звуковое и световое оборудование, одежда сцены, театральные кресла. «Во всех районах мы постарались максимально охватить дома культуры», - сказал Алексей Цыденов.



Для театра кукол «Ульгэр» были приобретены: автобус, а также техническое и технологическое оборудование, завершён масштабный проект по строительству пристроя и реконструкции здания Национальной библиотеки. За весь период его реализации, в рамках ФЦП «Культура России» было выделено порядка 1,3 млрд рублей. В результате, общая площадь библиотеки и объем хранения библиотечного фонда увеличились в три раза.



В отчётном году 22 детских школы искусств республики получили новые пианино. Также, в музыкальные школы республики направлено 8 наборов ударных инструментов.



В Бурятии реализуется проект «Пушкинская карта». Республика является одним из лидеров этой программы. На конец декабря 2021 года к «Пушкинской карте» подключились свыше 40% от общего числа потенциальных участников данной программы.



В прошлом году в республике приняты дополнительные меры по развитию кадрового потенциала сферы культуры. Начиная с сентября прошлого года, студентам, которые по целевому направлению обучаются в творческих вузах страны, выплачивается дополнительная стипендия в размере 2 тысяч рублей ежемесячно. Состоялся запуск цифровой образовательной платформы на официальном сайте Колледжа искусств. Теперь данное образовательное учреждение может обеспечить онлайн-обучение для своих студентов.

- Напомню Бурятия в 2023 году празднует своё столетие, однако мероприятия в рамках этой даты стартовали уже в 2021-ом. Прошли очень масштабные мероприятия: международный музейный фестиваль, который включил в себя: Дни Эрмитажа, школу арт-проектов «Генезис», республиканский фестиваль национальных культур «Караван дружбы» и фестиваль-проект «Золотой голос Байкала», - подчеркнул глава Бурятии.



Строительство и жилищно-коммунальный комплекс



В прошлом году построено 279,3 тысяч квадратных метров жилья, что на 1,2 % больше уровня 2020 года за счёт роста на 7,5% индивидуального жилищного строительства.



По данным национального банка Республики Бурятия, по состоянию на 1 января 2022 года выдано 10 083 ипотечных жилищных кредита на сумму 27,5 млрд рублей, что на 11,5 % больше, чем в 2020 году. Средневзвешенная процентная ставка составила 6,86 %.



- На это повлияли льготные ипотечные ставки, с недавнего времени сняты ограничения возрастные для учителей и врачей, - отметил Алексей Цыденов.



В регионе реализуется программа «Стимул». За счёт федеральных средств в 2021 году присоединили к сетям 9 объектов капитального строительства, что позволило обеспечить ввод жилья объёмом 58,5 тыс. кв. м. Выполнен капитальный ремонт в 559 многоквартирных домах, что на 70 МКД больше, чем в 2020 году. Кроме того, завершена разработка проектной документации на ремонт ещё 590 многоквартирных домов.



- Хотел бы обратить внимание на эту цифру, такого объёма никогда не было, - сказал глава республики.



В рамках программы по переселению граждан расселено 781 человек из 13,2 тыс. кв. м. аварийного жилья. В рамках федерального проекта «Чистая вода» при строительстве пяти объектов водоснабжения освоено 268,3 млн. рублей, введено в эксплуатацию 17 км метров новых сетей водоснабжения.



В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 105 общественных и 124 дворовых территории республики.



Транспортная инфраструктура



В 2021 году на развитие транспортной инфраструктуры направлено 11,7 млрд рублей, за счёт которых построено и отремонтировано 290 км автодорог и 7 мостов. На дорогах федерального значения отремонтировано 107 км автодорог и 3 мостов, произведено обустройство участков дорог протяжённостью 25 км.



В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» вёлся ремонт местных дорог общей протяжённостью 48 км. в границах Улан-Удэнской Агломерации. Показатели проекта достигнуты.



В рамках развития транспортной инфраструктуры столицы Бурятии продолжилось строительство третьего моста через реку Уда в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная, приобретено три автобуса, из них два автобуса большого класса Евро-5 марки МАЗ и один среднего класса марки ПАЗ, доступные для маломобильных групп населения и для улучшения транспортного обслуживания населения города Улан-Удэ.



На региональных дорогах произведена реконструкция и ремонт 95 км и 2 мостов, на автомобильных дорогах местного значения отремонтировано 88 км автодорог и 2 моста на сумму 1,7 млрд рублей.



В 2021 году на территории республики введены в эксплуатацию такие значимые объекты, как международный автомобильный пункт пропуска «Кяхта», в итоге пропускная способность увеличилась в 2 раза. А также Дабанский тоннель. Здесь провозная способность увеличилась в 2,5 раза. Это даёт толчок развитию прилегающих территорий: разведке месторождений, созданию новых рабочих мест, перевозку перспективных объёмов грузов.



В 2021 году отмечался значительный рост авиапассажирских перевозок: аэропорт Улан-Удэ обслужил 540,1 тыс. человек, что на 58,4 % больше, чем в 2020 году. Такой показатель пассажиропотока в последний раз был достигнут более 30 лет назад.



Велась работа по дальнейшему расширению маршрутной сети региональных авиаперевозок. В 2021 году запущен новый рейс Улан-Удэ-Томск, запущен новый рейс Улан-Удэ – Владивосток. Перевозку пассажиров осуществляет единая дальневосточная авиакомпании «Аврора».



В 2021 разработана проектно-сметная документация на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта «Байкал».



Энергетика



В 2021 году на мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности направлено 348,7 млн рублей. В республике действует 35 энергосервисных контрактов, 4 из них заключено в 2021 году. Цель таких контрактов обеспечить экономию электрической энергии в сетях наружного и внутреннего освещения.



В Бурятии развивается альтернативная энергетика. В 2021 году 4 крестьянских (фермерских) хозяйств республики воспользовались государственной поддержкой для компенсации части затрат на приобретение автономных гибридных электроустановок на общую сумму 5 млн. рублей.



Имущественные и земельные отношения



В сфере имущественных и земельных отношений реализуются меры по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильём: бесплатно в 2021 году многодетным семьям предоставлено 95 земельных участков, оформлено в собственность порядка 1000 самовольных построек.



Работа по решению вопроса самовольного строительства даёт возможность максимальному количеству граждан оформить свои права на землю и дом, что позволяет обеспечить равные возможности в реализации прав на жилище и создаёт необходимые условия для увеличения числа законных владельцев недвижимого имущества, являющихся плательщиками налога на недвижимое имущество и земельного налога.



В 2021 году продолжалась реализация программы «Дальневосточный гектар». За год предоставлено 519 земельных участков. Землю берут, как правило, для строительства жилья, для сельскохозяйственного производства и использования, для реализации туристических и предпринимательских проектов.



Экология и охрана окружающей среды



- В прошлом году началось строительство очистных в селе Выдрино Кабанского района – это первые очистные из 21, их строительство уже завершено и запущено в эксплуатацию, - отметил Алексей Цыденов.



В рамках федерального проекта «Чистая страна» начата рекультивация свалки в п. Усть-Баргузин. Разработана проектная документация по объекту «Рекультивация свалки в г. Северобайкальск», 4 полигонам ТКО и 2 мусоросортировочным комплексам. Продолжена ежегодная работа по организации сбора и вывоза мусора с побережий озёр Байкал, Гусиное и Щучье.



- Лесопожарная обстановка в 2021 году была стабильной.



- Напомню, был зафиксирован исторический минимум по пройдённой огнём территории. Благодаря принятым мерам профилактического характера по отношению к 2020 году произошло в целом снижение количества пожаров на 74%, а также снижение площади пожаров на 98%, - сказал глав республики.



В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» в 2021 году закуплено 79 единиц лесопожарной техники и 174 единицы оборудования, 5 единиц лесохозяйственной техники и 54 единицы оборудования, выполнены лесовосстановительные мероприятия на общей площади 23,5 тыс. га, заготовлено 350 кг семян лесных растений.



- В целом это тот объём работы, которую мы делали в прошедшем году, мы делали совместно. Все бюджетные решения, все проектные решение, которые реализуются, они проходят утверждение в Хурале. И работа правительства, и работа общественных организаций, и нас с вами – это системный, отлаженный процесс, - подытожил Алексей Цыденов своё выступление в Народном Хурале.



