Сельчанка контактировала с приехавшей из Москвы женщиной
У жительницы села Хангир Еравнинского района Бурятии имеется подозрение на новую коронавирусную инфекцию. Ранее она имела контакт с вернувшейся из Москвы, спустя некоторое время у обеих появились симптомы ОРВИ.
- Незамедлительно были отобраны анализы на новую коронавирусную инфекцию и направлены на исследования в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии». Результаты анализов у одной женщины положительные, у второй - отрицательный. Положительный анализ направлен для подтверждения в Научно-исследовательский противочумный институт, г. Иркутск, - сообщили в республиканском оперштабе.
В настоящее время обе заболевшие госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.
- Незамедлительно организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий: установление круга контактных лиц, их лабораторное обследование и медицинское наблюдение, дезинфекционные мероприятия в домашнем очаге, - отметили в штабе.
Ситуация на контроле.
Как сообщал «Байкал-Daily», на 12 апреля в Бурятии зарегистрировано 77 случаев заболевания коронавирусом. 6 апреля скончалась пожилая пациентка, 15 – выписались в связи с выздоровлением, остальные проходят лечение.
У жительницы Еравнинского района Бурятии подозревают коронавирус
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дачникам стало проще готовиться к сезону
Представители бьюти-индустрии обещают соблюдать правила, только дать им начать работать
Нарушителя выявили в рамках профилактического мероприятия «Такси»
Коллекторы позвонили двум улан-удэнцам 88 раз
Сегодня стартовала социальная акция в региональной розничной сети «Титан»
Глава Бурятии прокомментировал обращение Путина
Лесопользователь заплатит почти 900 тысяч рублей за ущерб животному миру
Нарушителям грозит крупный штраф
В названии организации было слово «ассоциация», которое могло ввести в заблуждение
Новые скорые будут работать в Иркутске, Шелехове, Братске и Тайшете
Он призывает «вместе победить этот несчастный коронавирус»
Пока в республике нет такой возможности
Заявки подали почти три тысячи организаций, желающих работать
Квартиру затопило во время капремонта крыши многоквартирного дома
Средства смогут получить компании из числа отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса