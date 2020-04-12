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У жительницы Еравнинского района Бурятии подозревают коронавирус

У жительницы Еравнинского района Бурятии подозревают коронавирус
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Сельчанка контактировала с приехавшей из Москвы женщиной

У жительницы села Хангир Еравнинского района Бурятии имеется подозрение на новую коронавирусную инфекцию. Ранее она имела контакт с вернувшейся из Москвы, спустя некоторое время у обеих появились симптомы ОРВИ.

- Незамедлительно были отобраны анализы на новую коронавирусную инфекцию и направлены на исследования в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии». Результаты анализов у одной женщины положительные, у второй - отрицательный. Положительный анализ направлен для подтверждения в Научно-исследовательский противочумный институт, г. Иркутск, - сообщили в республиканском оперштабе.

В настоящее время обе заболевшие госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

- Незамедлительно организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий: установление круга контактных лиц, их лабораторное обследование и медицинское наблюдение, дезинфекционные мероприятия в домашнем очаге, - отметили в штабе.

Ситуация на контроле.

Как сообщал «Байкал-Daily», на 12 апреля в Бурятии зарегистрировано 77 случаев заболевания коронавирусом. 6 апреля скончалась пожилая пациентка, 15 – выписались в связи с выздоровлением, остальные проходят лечение. 
коронавирус
 
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