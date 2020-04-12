Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 77

У 9 человек имеется подозрение на наличие инфекции
На 12 апреля в Бурятии зарегистрировано 77 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Накануне сообщалось о 73 заболевших.
Из них 15 человек успешно завершили лечение и выписались из больницы, 1 человек умер. Продолжают лечение в стационаре 60 человек, на данный момент осуществляется госпитализация одного пациента.
Среди заболевших коронавирусом 13 детей, их состояние удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией – 27 человек, из них старше 65 лет – 6 человек. В реанимации находится 7 тяжелых взрослых пациентов, 1 больной - на аппарате ИВЛ. Всего в инфекционной больнице находится 110 пациентов.
Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.
На сегодня круг контактных лиц составляет 2834 человек, все лабораторно обследованы. У 9 человек имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы были направлены в ФКУЗ «Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» в Иркутск.
Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 116 106,6 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.
Исследования
В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии» на сегодня проведены лабораторные исследования на новый коронавирус от 5223 человек – 6957 исследований. За последние сутки 123 человека – 150 исследований, в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ.
В клинико-диагностических лабораториях медицинских организаций: ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГАУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер», за сутки проведено исследований на коронавирусную инфекцию у 977 человек, с нарастающим итогом – 7714.
Таким образом, во всех лабораториях на 12 апреля исследовано на наличие короновирусной инфекции за сутки 1100 человек, с нарастающим итогом – 12937 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.
«Горячая линия»
На «горячую линию» республиканского минздрава по телефону (3012) 37-95-32 за прошедшие сутки поступило 231 обращение по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (всего с нарастающим итогом – 14 328 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.
По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.
По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 8-9021-69-35-40
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 77
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