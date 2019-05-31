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В Улан-Удэ закроют все аттракционы без разрешений

В Улан-Удэ закроют все аттракционы без разрешений
Бизнес, 
Игорь Шутенков гарантировал, что виновные в ЧП с перевернувшимся батутом будут наказаны

В Улан-Удэ приостановят деятельность всех аттракционов, не имеющих разрешений на эксплуатацию. Решение было принято после вчерашнего ЧП с перевернувшимся батутом с детьми. Об этом сообщил на совещании в мэрии и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Сам случай он назвал вопиющим.

- Причина, по которой мы собрались, всем уже хороша известна. Это трагический случай, который произошёл вчера. К сожалению, эти случаи начали повторяться, до этого были не столь трагические, но уже надо было тогда обратить внимание, заострить, принять решения. Но, к сожалению, гром не грянет – мужик не перекрестится. Вчера был вопиющий случай, это здоровье, практически жизнь наших детей, поэтому мы создали межведомственную рабочую группу, - ввёл он в курс дела собравшихся.

Межведомственная рабочая группа была оперативно создана вчера. В неё вошли профильные структурные подразделения мэрии, представители различных ведомств и министерств региона.

- Через общественные организации мы много проводили мероприятий, мы постоянно выходим с рейдами через наши общественные советы, мы даём предписания нашим ТРЦ, но на сегодня, к сожалению, они не все исполняются. На территории города находятся 10 батутов, батут, который вчера перевернулся, недействующий. У нас остаётся 9 батутов. Они расположены в двух наших парках, есть также батутные центры, - отметила Светлана Трифонова, заместитель руководителя администрации Улан-Удэ.

Она добавила, что сегодня пройдёт обследование батутов, поскольку завтра в городе состоится масса мероприятий, посвящённых Дню защиты детей.

- Рабочая группа должна отработать плотно и сделать всё, начиная от подготовки нормативно-правовой базы, заканчивая разъяснительной работой. И проведя служебное расследование. За допущенный, к сожалению, трагический случай кто-то должен понести ответственность, я прошу найти, выявить и принять самые жёсткие меры. Доклад мне на стол, - сказал Игорь Шутенков.

Он подчеркнул, что это «болезненная трагедия для всех».

- Перед родителями хотелось бы, конечно, извиниться за такое, перед детишками. Многое можно простить, можно простить какое-то неумение, маленькие просчёты, ошибки, но халатность, если она была допущена, либо равнодушие 100% никому не простим. Все выявленные виновные лица будут отвечать по строгости закона. Это я вам гарантирую, - жёстко заявил и.о. руководителя администрации Улан-Удэ.

В свою очередь, председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию города Анастасия Кузовлева рассказала о порядке сезонных аттракционов. «Фактически размещение таких аттракционов может производиться на земельных участках без предоставления права на земельный участок, то есть путем выдачи размещения», - пояснила она.

- Процедура, к сожалению, абсолютно проста, и на сегодняшний момент мы обратились с соответствующим письмом в минимущества, потому что порядок – это их полномочия. Сейчас ситуация выглядит таким образом, что в отсутствие нормативного регулирования у нас любой предприниматель вправе обратиться по поводу любого места, получить разрешение, при этом не проходя никаких процедур конкурентных. Не предусматривается при этом и платность. То есть выдаётся просто разрешение первому, который обратится. Естественно, этот порядок, который не урегулирован, нас не устраивает, поэтому у нас схемы размещения по городу сезонных аттракционов не имеется. То есть мы ни одного разрешения не выдавали, все батуты и иные сезонные аттракционы, которые размещаются в городе, размещаются на частных территориях. Сегодня этот вопрос будет прорабатываться, и с учетом сложившейся ситуации (еще от минимущества мы получим позицию) полагаем, что здесь требуется детализация, в том числе и до законодательной инициативы, - заявила Анастасия Кузовлева.

Заместитель руководителя управления Гостехнадзора Бурятии Радна Ешеев сообщил сведения о нормах по аттракционам. Однако в случае с батутами есть определённые сложности.

- Нормами не установлено за нами надзора за этими батутами, поэтому мы в рамках ГОСТа 55515 2013 года пытались работать - «Оборудование игровое. Требования безопасности при их эксплуатации». В настоящий момент в Улан-Удэ зарегистрированы 98 аттракционов, 17 из них, в том числе механических, прошли, 47 готовят документы, часть уже направлена в Гостехнадзор на рассмотрение, 7 пакетов документов представлено на государственную регистрацию, и по 27 зарегистрированным у нас информации нет. Будут они участвовать нынче в сезонной эксплуатации или не будут – не знаем. Они никаких нам заявлений не делали, с учета государственного не снимались, - привёл он данные.

Светлана Трифонова, заместитель руководителя администрации Улан-Удэ, заметила, что многие из предпринимателей работают с батутами, ещё не получив разрешения. Игорь Шутенков отреагировал сразу же и поручил их закрыть сегодня.

- То есть разрешения нет, а они уже установлены и работают? Сегодня же закрыть. Принять все меры, подключить все необходимые службы, - сказал он.

Далее он дал различные поручения Светлане Трифоновой, в том числе составить реестр всех аттракционов – не только батутов, а также провести полное служебное расследование.

- Подготовить предложения по изменениям нормативно-правовой базы. Возвращаясь к детишкам, определите сумму материальной помощи, которую необходимо оказать пострадавшим. Я думаю, можно по 50 тысяч с бюджета. И вовлечь в нашу деятельность всех - правоохранительные и следственные органы, общественный контроль, представителей комитетов и районных администраций, - заключил Игорь Шутенков.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 30 мая у Дома торговли от сильного ветра оторвались верёвки, крепящие надувной батут. Он поднялся над землей и перевернулся. Прыгавшие дети падали головами вниз с высоты нескольких метров. В результате пострадали, по последним данным, шесть детей от 3 до 7 лет, четверо из них в реанимации, одна в травматологии, родители одного ребёнка обратились к врачам только вечером, ему назначено амбулаторное лечение.

- На месте происшествия находились шесть опор, выполненных из автомобильных покрышек и бетона, но лишь на трех были обнаружены фрагменты веревок, которыми крепилась надувная конструкция. С остальными опорами, по предварительным данным, батут соединен не был, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».

Сегодня семьям пяти детей выплатили по 400 тысяч из резервного фонда Бурятии


 

батут администрацияУУ
 
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