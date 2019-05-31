Ламы помолятся за их здоровье и скорейшее выздоровление
Ламы Буддийской традиционной Сангхи России помолятся за здоровье и скорейшее выздоровление детей, пострадавших на батуте.
Как сообщал «Байкал- Daily», накануне днём пятеро детей пострадали на батуте у Дома торговли. Батут оторвался от земли, взлетел и перевернулся. Четверо пострадавших находятся в реанимации в медучреждении, пятый – в отделении травматологии.
Позже стало известно, что в Улан-Удэ проверят все батуты на открытых площадках. Ситуацию прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов, обещавший компенсациисемьям травмированных детей.
Момент ЧП попал на видеокамеры.
В дацанах Бурятии помолятся за пострадавших на батуте детей
Общество, Фото:
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