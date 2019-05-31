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Очевидцы ЧП с батутом в Улан-Удэ: «Все в крови были, мамы плакали»

Очевидцы ЧП с батутом в Улан-Удэ: «Все в крови были, мамы плакали»
Происшествия, 
Первый канал снял сюжет о перевернувшемся в Улан-Удэ батуте с детьми

Накануне новостные выпуски ряда телеканалов начались с ЧП в Улан-Удэ, где оторвался, взлетел на несколько метров и перевернулся батут с детьми.

Первый канал снял следующий сюжет о ЧП, где не только рассказал всей стране, что произошло, но и напомнил об аналогичных случаях в других городах. 




«Кадры, которые сегодня пришли из Бурятии, заставили вздрогнуть нас всех. В Улан-Удэ ветром унесло надувной батут, где в то время находились дети. Считанные секунды: порыв ветра, конструкция взмыла в воздух, а затем удар о землю. Итог — окровавленные и бездыханные малыши, помочь которым тут же бросились находившиеся рядом. Пятеро детей с тяжелыми травмами в больнице.

Момент ЧП попал на камеры видеонаблюдения — надувной аттракцион порывом ветра отрывает от земли, уносит на десятки метров, переворачивая в воздухе. В этот момент внутри находятся дети. Трое по пути выпадают на асфальт. Вслед за батутом бегут родители. А дальше, рассказывают очевидцы, конструкцию с высоты просто швырнуло о землю.

Четверо детей сейчас в реанимации. Их ввели в медикаментозный сон. Состояние врачи оценивают как тяжелое. Самой маленькой пострадавшей три года, старшему — семь. Еще один ребенок в отделении травматологии. У них ушибы головного мозга, переломы черепа, у одного из детей сломана челюсть.

«Мальчик был без сознания, не дышал. Папа не растерялся, сделал ему дыхание искусственное, я немножко помогла, мальчик задышал», — рассказала Елена.

«Я подбежал, уже все в крови были, мамы плакали. Мы побежали с ребятами батут поднимать — вдруг там еще дети. Поискали, ничего не было, потом спустили этот батут», — рассказал Игорь.

Очевидцы говорят: все произошло буквально за секунду.

«Я побежала, думала, успею схватить, но куда — его уже на три метра подняло», – рассказала Анна Спицына.

Батут находился не в зоне отдыха, а на одной из улиц Улан-Удэ, прямо у проезжей части. По случайности порыв ветра не отнес конструкцию под колеса автомобилей — помешал столб. А вот на чем держался батут — на тонких веревках, похожих на бельевые.

«При осмотре конструкций зафиксировано, что батут крепился веревками к двум опорам, выполненным из автомобильных покрышек и бетона. Эти веревки оборваны. В настоящее время устанавливаются организаторы этого аттракциона, проводится выемка технической документации», — сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Бурятии Дмитрий Столяров.

Причем на одной из опор веревки, судя по их полному отсутствию, оторвались уже давно. Будку с женщиной, которая продавала билеты, в момент ЧП тоже снесло порывом ветра. Она буквально убегает от вопросов о безопасности батута. А собственник, несмотря на следственные действия, настроен позитивно. Заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованию безопасности жизни и здоровья потребителей».

Похожее ЧП в конце апреля произошло в Иркутске. Там тоже батут перевернуло ветром. Двое детей с переломами попали в больницу. Тогда оказалось, что конструкция также была плохо закреплена.

Кадры из Челябинска. Два года назад четырехлетний Артур попал в реанимацию с переломами. Точно так же, как и сегодня, в тот день в Челябинске надувной батут с играющими детьми подхватило ветром и протащило кувырком несколько метров.

На федеральном уровне установку таких надувных конструкций не контролируют. Они не относятся к механическим аттракционам. Проверять или не проверять такой батут, разрешить его установку или нет — дело местных властей. И в каждом регионе есть свой порядок. Батут в Улан-Удэ в начале мая проверял Гостехнадзор.

«Когда я осматривал, аттракцион был закреплен на нормальные крепежи. То, что было сегодня — я не знаю, на что он был закреплен», — сообщил главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Сергей Волков.

Законно ли инспектор выдал заключение о соответствии правилам безопасности, теперь будут разбираться следователи. Власти Бурятии заявили также, что выплатят семьям пострадавших компенсацию на лечение».

батут телевидение
 
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