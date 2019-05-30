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В Улан-Удэ пострадавшим на батуте детям выплатят компенсации

В Улан-Удэ пострадавшим на батуте детям выплатят компенсации
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава Бурятии заявил, что всех виновных нужно «привлечь к ответственности в полной мере»

Глава Бурятии Алексей Цыденов, находящийся сейчас во Владивостоке, отреагировал на ЧП с перевернувшимся батутом в Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в обед возле Дома торговли перевернулся надувной батут, на котором прыгали дети. Пострадали пятеро детей, четверо из которых сейчас находятся в реанимации. У всех ушибы головного мозга, у двух детей переломы костей черепа.

Жуткий момент отрыва от земли и опрокидывания батута попал на видео.



- К сожалению, сегодня у нас в городе из-за неправильной эксплуатации детского надувного батута пострадали пять ребятишек. Это, конечно, чрезвычайная и недопустимая ситуация. С учётом этой ситуации, с учётом того, что у нас наступает летний сезон, когда дети будут отдыхать, я дал поручение дополнительно проверить все парки отдыха все аттракционы по всей республике, проверить систему оповещения в случае резкого изменения или ухудшения погоды. Надо, чтобы такая ситуация не повторилась, – прокомментировал глава Бурятии.

Кроме того, он пообещал, что пострадавшим детям будет оказана вся необходимая помощь.

- Конечно, пострадавшим детям окажем всю помощь, для того, чтобы максимально быстро вылечить, пройти всю реабилитацию. Дай бог, чтобы это всё обошлось без последствий или с минимальными последствиями для здоровья детей. Будем надеяться, что всё будет хорошо. Дай бог им здоровья. Всем пострадавшим детям будет выплачена компенсация, в зависимости от того, какие у них есть повреждения, какое лечение необходимо, – продолжил Алексей Цыденов.

Он призвал привлечь виновников к ответственности по всей строгости.

- Конкретно по данной ситуации всех виновных нужно привлечь к ответственности в полной мере. Разобраться кто и как нарушил, и каждый должен ответить за своё, – сказал Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи выяснили, что батут крепился верёвками к двум опорам, выполненным из автомобильных покрышек и бетона. Верёвки оборваны.

Следователи изъяли техническую документацию, акты и разрешения на предпринимательскую деятельность.

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