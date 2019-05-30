В Улан-Удэ четверо пострадавших на батуте детей находятся в реанимации

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 30 мая в Улан-Удэ пятеро детей пострадали, играя на надувном батуте у Дома торговли. Сперва сообщалось, что батут лопнул, позже стало известно – его также перевернуло порывом ветром.
Четверо детей находятся в реанимации детской республиканской клинической больницы. Состояние детей оценивается как тяжёлое.
Ещё один ребёнок отделался ушибами и находится в отделении травматологии. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
В детскую больницу срочно выехал министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев. Он пообщался с родителями детей.
- У всех пострадавших ушибы головного мозга, у двоих – переломы костей черепа, поэтому они в тяжёлом состоянии. На сегодняшний день врачи в полном составе, лекарства есть, ситуация на контроле, - сообщил министр здравоохранения Дамбинима Самбуев.
Пострадавшие дети: мальчику 7 лет, девочке 6 лет, двум девочкам по 4 года, одной девочке 3 года. Родителей запустят к детям в реанимацию к вечеру.
Мгновенное уголовное дело
Следственный отдел по Октябрьскому району Улан-Удэ Следственного управления СК России по Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей» (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
- На месте происшествия продолжаются следственные действия. При осмотре конструкции зафиксировано, что батут крепился веревками к двум опорам, выполненным из автомобильных покрышек и бетона. Верёвки оборваны, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
В настоящее время устанавливаются организаторы аттракциона. Следователи проводят выёмку технической документации, актов и разрешений на предпринимательскую деятельность, а также выполняются другие необходимые следственные действия.
На месте также находятся сотрудники полиции, они проведут все необходимые проверочные мероприятия.
Как сообщал «Байкал-Daily», на место ЧП срочно выехало городское начальство. И.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков, председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию Анастасия Кузовлева и председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачёв ради этого покинули сессию горсовета.
Игорь Шутенков перед тем, как приехать к месту с перевернувшимся батутом, также навестил травмированных детей в больнице.