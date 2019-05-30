В Улан-Удэ четверо пострадавших на батуте детей находятся в реанимации

Пострадавшие дети: мальчику 7 лет, девочке 6 лет, двум девочкам по 4 года, одной девочке 3 года. Родителей запустят к детям в реанимацию к вечеру.









На месте также находятся сотрудники полиции, они проведут все необходимые проверочные мероприятия.











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Игорь Шутенков перед тем, как приехать к месту с перевернувшимся батутом, также навестил травмированных детей в больнице.









