В Улан-Удэ появилось новое видео перевернувшегося батута с детьми

Появилось второе видео момента ЧП с оторвавшимся от земли и перевернувшимся батутом, на котором прыгали дети. Видео опубликовано в Instagram с пометкой «Жесть. Без комментариев». Камеры запечатлели инцидент с другой стороны.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне уже было опубликовано другое видео, с более ближней точки съёмки. На нём видно, что взрослые, видимо, родители играющих детей, отчаянно пытались удержать отрывающийся от земли батут.

Публикация от 📱ВЕСЬ УЛАН-УДЭ 📱 (@ves_ulan_ude_) 30 Май 2019 в 7:04 PDT

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