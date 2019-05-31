В Улан-Удэ появилось новое видео перевернувшегося батута с детьми

Появилось второе видео момента ЧП с оторвавшимся от земли и перевернувшимся батутом, на котором прыгали дети. Видео опубликовано в Instagram с пометкой «Жесть. Без комментариев». Камеры запечатлели инцидент с другой стороны.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне уже было опубликовано другое видео, с более ближней точки съёмки. На нём видно, что взрослые, видимо, родители играющих детей, отчаянно пытались удержать отрывающийся от земли батут.
Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло 30 мая около часа дня на площади у Дома торговли. Надувной батут подняло ветром – верёвки, которыми он крепился к опорам, оборвались. Пятеро детей, игравших на батуте, подняло на высоту нескольких метров и бросило на землю. Все дети получили ушибы головного мозга, у двоих переломы костей черепа. Четверо из пяти малышей в реанимации, одного поместили в отделении травматологии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».
Владельцем батута является ООО «Востоксервис». В компании начались проверки.
К проверке ЧП вместе со следователями и Ростехнадзором подключилась прокуратура.
«Органами прокуратуры республики по факту травмирования детей проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка законности действий юридического лица, эксплуатировавшего аттракцион, и соответствующих органов контроля», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
До 6 лет
По словам адвоката Марии Деревщиковой, «в силу положений действующего законодательства, федерального закона «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на то, что бы товар (услуга) отвечали требованиям безопасности и не угрожали жизни и здоровью потребителя. Обязанность по закреплению батута, в данном конкретном случае, для обеспечения возможности его безопасного использования, безусловно лежит на собственнике аттракциона. Неисполнение данного требования может влечь привлечение к ответственности, вплоть до уголовной». Её слова приводит портал «ПравозащитникИнфо».
- На мой взгляд, действия лиц, оказывающих такие развлекательные услуги, надлежит квалифицировать по ч. 2 ст. 238 УК РФ как выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет. В зависимости от тяжести вреда здоровью детей, которая на сегодняшний день не установлена, вполне возможно, что добавится дополнительный квалифицирующий признак, такой как повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, либо смерть человека. Санкция ч. 2 ст. 238 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, — сказала адвокат в беседе с корреспондентом сетевого издания «ПравозащитникИнфо».
- Вместе с тем, уголовная ответственности отнюдь не отменяет материальной ответственности. Пострадавшие вправе претендовать на оплату расходов на операцию, последующую реабилитацию, а также иных дополнительных и медицинских расходов, которые сопряжены с произошедшим, а также на компенсацию морального вреда, которая определяется также в денежном эквиваленте. Все иные убытки, обусловленные неприятными событиями, в том числе утраченный и/или неполученный заработок, подлежит возмещению за счет средств виновного лица, - добавила адвокат.
Глава Бурятии Алексей Цыденов уже заявил, что семьи пострадавших детей получат компенсации.
В мэрии Улан-Удэ накануне обещали проверить все батуты в городе на соответствие требованиям безопасности. Сегодня в администрации города пройдёт заседание межведомственной рабочей группы, которую создали после вчерашнего ЧП. Она составит реестр всех городских батутов и проверит их техническое соответствие.