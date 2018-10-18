Экс-депутат Хурала Бурятии судится с БайкалБанком из-за 176 миллионов





Владимир Гейдебрехт вложил в когда-то успешный БайкалБанк 176 миллионов рублей. В 2008 году, будучи депутатом Хурала и лично зная директора Вадима Егорова, он не задумываясь открыл вклады. До этого счёт был в другом банке в Иркутске, внушительная сумма у Владимира Гейдебрехта появилась после продажи акций ЦКК.- Банк имел очень хорошую репутацию: он был развивающийся банк, в него многие верили, что это региональный банк, который на подъёме. И я лично тоже в это верил, поскольку знал его директора, мы в Народном Хурале работали. Я по ряду обстоятельств переехал в Калининград. Я хотел сразу забрать вклады, но Егоров меня убедил, чтобы я не торопился, - рассказывал в ходе передачи АТВ Владимир Гейдебрехт.Вкладов было несколько. Некоторые из них ему всё же удалось забрать, но основная сумма лежала на обезличенном металлическом счёте, то есть в банке хранилось эквивалент золота.В 2015 году у экс-депутата случился инсульт. Выйдя из больницы, он связался с БайкалБанком, чтобы перевести деньги на счета в Калининграде.- Вот с июня 2015 года я остался без вклада. Мне морочили голову. В 2016 году случился отзыв лицензии банка, - вспоминает Владимир Гейдебрехт.По его словам, юристы, занимающиеся возвратом средств, уже добились того, что Егоров должен лично вернуть вложенные средства. Судебные тяжбы длятся более трёх лет. Гейдебрехт заявил, что намерен добиваться возбуждения уголовного дела в отношении Вадима Егорова.Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2016 года Центробанк отозвал лицензию у «БайкалБанка» на осуществление банковской деятельности. Вскоре банк признали банкротом. Агентство по страхованию вкладов выплатило клиентам в Бурятии, Иркутской области и Москве более 7 миллиардов рублей. Вклады физических лиц в России застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей – если на счету больше, «догнать» деньги с «лопнувшего» банка крайне проблематично.