Рыдающих и зовущих на помощь детей заметили взрослые
30 марта в городе Нижнеудинск Иркутской области на реке Уда застряли четверо детей от 10 до 12 лет. Три мальчика и девочка решили прогуляться по весеннему льду, но он разрушился под их весом. Дети оказались в воде. Рыдающих и зовущих на помощь детей заметили взрослые и позвонили спасателям.
Несмотря на сильный испуг, ребята помогли друг другу выбраться на лёд, но оказались в безвыходной ситуации. Путь к берегу был отрезан, хрупкий лёд предательски трещал.
За спасательной операцией с тревогой наблюдали очевидцы.
- Сотрудники МЧС в гидрокостюмах при помощи спасательных устройств добрались до ребят и эвакуировали их по одному на берег. Мокрых и перепуганных детей обогрели и успокоили, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Сотрудникам полиции предстоит работа с родителями детей. Скорее всего их ждёт административный протокол за ненадлежащее воспитание.
В Иркутской области четверо играющих детей провалились под лёд
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Более 200 человек сражались с огнём в лесах
Мужчина просто приехал на заказ
Рыдающих и зовущих на помощь детей заметили взрослые
Закладчик орудовал в пригороде Улан-Удэ
Ещё один человек получил травмы
Из-за резкого потепления наблюдается активное таяние снега
У него сломалась машина
Девушка продала гаджет уже на следующий день
Молодой человек воспользовался случаем и сел в незапертый автомобиль
Убийцу удалось вычислить по отпечаткам пальцев
Мужчина ударил сотрудника полиции, будучи пьяным
Пьяная женщина уснула с непотушенной сигаретой
Проверена готовность регионов Дальнего Востока к лесопожарному сезону
Мужчин осудили по двум статьям
Общество, 30.03.2023
«Такое поведение недопустимо по отношению к зрителю, театру, коллегам, себе, Богу», - говорится в нём