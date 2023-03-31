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В Иркутской области четверо играющих детей провалились под лёд

В Иркутской области четверо играющих детей провалились под лёд
Происшествия, 
Рыдающих и зовущих на помощь детей заметили взрослые

30 марта в городе Нижнеудинск Иркутской области на реке Уда застряли четверо детей от 10 до 12 лет. Три мальчика и девочка решили прогуляться по весеннему льду, но он разрушился под их весом. Дети оказались в воде. Рыдающих и зовущих на помощь детей заметили взрослые и позвонили спасателям.

Несмотря на сильный испуг, ребята помогли друг другу выбраться на лёд, но оказались в безвыходной ситуации. Путь к берегу был отрезан, хрупкий лёд предательски трещал.

За спасательной операцией с тревогой наблюдали очевидцы.

- Сотрудники МЧС в гидрокостюмах при помощи спасательных устройств добрались до ребят и эвакуировали их по одному на берег. Мокрых и перепуганных детей обогрели и успокоили, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сотрудникам полиции предстоит работа с родителями детей. Скорее всего их ждёт административный протокол за ненадлежащее воспитание.

спасательная операция

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