В Иркутской области четверо играющих детей провалились под лёд

Рыдающих и зовущих на помощь детей заметили взрослые



30 марта в городе Нижнеудинск Иркутской области на реке Уда застряли четверо детей от 10 до 12 лет. Три мальчика и девочка решили прогуляться по весеннему льду, но он разрушился под их весом. Дети оказались в воде. Рыдающих и зовущих на помощь детей заметили взрослые и позвонили спасателям.



Несмотря на сильный испуг, ребята помогли друг другу выбраться на лёд, но оказались в безвыходной ситуации. Путь к берегу был отрезан, хрупкий лёд предательски трещал.



За спасательной операцией с тревогой наблюдали очевидцы.



- Сотрудники МЧС в гидрокостюмах при помощи спасательных устройств добрались до ребят и эвакуировали их по одному на берег. Мокрых и перепуганных детей обогрели и успокоили, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Сотрудникам полиции предстоит работа с родителями детей. Скорее всего их ждёт административный протокол за ненадлежащее воспитание.



