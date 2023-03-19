ДТП произошло утром
Сегодня, 19 марта, около 10.00 на 506 км трассы Р-258 произошло ДТП. По предварительным данным, водитель Nissan Sunny на скорости не справился с управлением и врезался в электроопору. Об этом сообщается в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».
Мужчина был с травмами госпитализирован.
Выясняются обстоятельства происшествия.
В Бурятии водитель «Ниссана» врезался в электроопору
Происшествия, Фото:
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