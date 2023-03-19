В Бурятии водитель «Ниссана» врезался в электроопору

ДТП произошло утром



Сегодня, 19 марта, около 10.00 на 506 км трассы Р-258 произошло ДТП. По предварительным данным, водитель Nissan Sunny на скорости не справился с управлением и врезался в электроопору. Об этом сообщается в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».



Мужчина был с травмами госпитализирован.



Выясняются обстоятельства происшествия.



