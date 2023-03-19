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В Бурятии водитель «Ниссана» врезался в электроопору

В Бурятии водитель «Ниссана» врезался в электроопору
Происшествия,  Фото:«Тарбагатай-инфо.24/7»
ДТП произошло утром

Сегодня, 19 марта, около 10.00 на 506 км трассы Р-258 произошло ДТП. По предварительным данным, водитель Nissan Sunny на скорости не справился с управлением и врезался в электроопору. Об этом сообщается в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».

Мужчина был с травмами госпитализирован.

Выясняются обстоятельства происшествия.

ДТП

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