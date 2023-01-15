Стали известны подробности сильного пожара в курортном районе Бурятии

В одной из квартир расплавился натяжной потолок













В квартире обнаружили тлеющую кровать, комод и проводку. Пожарные произвели проливку и ликвидировали пламя. Огонь уничтожил мебель на площади в 3 квадратных метра. Вся проводка оплавилась.



По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электрического светильника в натяжном потолке. Из-за него и высокой температуры потолок начал плавиться и капать на постельные принадлежности, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

