Стали известны подробности сильного пожара в курортном районе Бурятии

В одной из квартир расплавился натяжной потолок
Из жилой постройки самостоятельно эвакуировались 20 человек. Туда сразу же отправились сотрудники пожарной части № 45 10-го Тункинского отряда государственной противопожарной службы Бурятии. Когда они прибыли на место, в подъезде наблюдалось сильное задымление.
В квартире обнаружили тлеющую кровать, комод и проводку. Пожарные произвели проливку и ликвидировали пламя. Огонь уничтожил мебель на площади в 3 квадратных метра. Вся проводка оплавилась.
По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электрического светильника в натяжном потолке. Из-за него и высокой температуры потолок начал плавиться и капать на постельные принадлежности, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электрического светильника в натяжном потолке. Из-за него и высокой температуры потолок начал плавиться и капать на постельные принадлежности, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.