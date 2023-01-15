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Стали известны подробности сильного пожара в курортном районе Бурятии

Стали известны подробности сильного пожара в курортном районе Бурятии
Происшествия,  Фото:Агентство ГО и ЧС
В одной из квартир расплавился натяжной потолок

Пожар в тункинском селе Кырен произошёл в субботу, 14 января. Он начался в квартире, расположенной на втором этаже одного из домов на улице Ленина.

Из жилой постройки самостоятельно эвакуировались 20 человек. Туда сразу же отправились сотрудники пожарной части № 45 10-го Тункинского отряда государственной противопожарной службы Бурятии. Когда они прибыли на место, в подъезде наблюдалось сильное задымление.

   


В квартире обнаружили тлеющую кровать, комод и проводку. Пожарные произвели проливку и ликвидировали пламя. Огонь уничтожил мебель на площади в 3 квадратных метра. Вся проводка оплавилась.

По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электрического светильника в натяжном потолке. Из-за него и высокой температуры потолок начал плавиться и капать на постельные принадлежности, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
пожар эвакуация

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