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В Бурятии пьяная автомобилистка напала на полицейского

В Бурятии пьяная автомобилистка напала на полицейского
Происшествия, 
Она хваталась за форму и отказывалась подчиняться

Жительница Бурятии оказалась в суде из-за того, что напала на полицейского.

Инцидент произошёл в Курумканском районе, когда женщина ехала за рулём автомобиля, будучи пьяной. Машину остановили сотрудники ГИБДД.

- На требование сотрудников полиции проехать для разбирательства в ОМВД России по Курумканскому району она оказала злостное физическое неповиновение законному требованию сотрудника полиции Л. Выражаясь нецензурной бранью, хваталась за его форменную одежду, отказывалась сесть в служебную автомашину, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.

В ходе судебного заседания женщина свою вину признала, раскаялась в содеянном.

Женщине назначено наказание в виде административного штрафа.

Постановление вступило в законную силу.
насилие в отношении представителя власти

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