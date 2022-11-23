В Бурятии пьяная автомобилистка напала на полицейского

Она хваталась за форму и отказывалась подчиняться



Жительница Бурятии оказалась в суде из-за того, что напала на полицейского.



Инцидент произошёл в Курумканском районе, когда женщина ехала за рулём автомобиля, будучи пьяной. Машину остановили сотрудники ГИБДД.



- На требование сотрудников полиции проехать для разбирательства в ОМВД России по Курумканскому району она оказала злостное физическое неповиновение законному требованию сотрудника полиции Л. Выражаясь нецензурной бранью, хваталась за его форменную одежду, отказывалась сесть в служебную автомашину, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.



В ходе судебного заседания женщина свою вину признала, раскаялась в содеянном.



Женщине назначено наказание в виде административного штрафа.



Постановление вступило в законную силу.

