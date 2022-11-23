Она хваталась за форму и отказывалась подчиняться
Жительница Бурятии оказалась в суде из-за того, что напала на полицейского.
Инцидент произошёл в Курумканском районе, когда женщина ехала за рулём автомобиля, будучи пьяной. Машину остановили сотрудники ГИБДД.
- На требование сотрудников полиции проехать для разбирательства в ОМВД России по Курумканскому району она оказала злостное физическое неповиновение законному требованию сотрудника полиции Л. Выражаясь нецензурной бранью, хваталась за его форменную одежду, отказывалась сесть в служебную автомашину, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.
В ходе судебного заседания женщина свою вину признала, раскаялась в содеянном.
Женщине назначено наказание в виде административного штрафа.
Постановление вступило в законную силу.
В Бурятии пьяная автомобилистка напала на полицейского
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