В Иркутской области пьяный лихач угнал машину у таксиста





Сегодня утром в Иркутской области в полицию с заявлением об угоне машины обратилась диспетчер такси. Инцидент произошёл в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района.Диспетчер рассказала полицейским, что таксист, подойдя к своему автомобилю, не смог открыть дверь. А за рулём сидел неизвестный мужчина, который запустил двигатель и попытался скрыться.Таксист отправился в погоню за угонщиком. Параллельно он поддерживал связь с диспетчером и полицейскими.Лихача удалось поймать на улице Советская. Мужчина не справился с управлением и врезался в бетонную опору. Выяснилось, что угонщик был пьян и не имеет водительских прав.- Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали автогонщика. Им оказался 26-летний ранее неоднократно судимый местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствование он отказался. По данным госавтоинспекторов, мужчина никогда не получал водительского удостоверения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Полицейские составили административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.