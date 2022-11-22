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В Иркутской области пьяный лихач угнал машину у таксиста

В Иркутской области пьяный лихач угнал машину у таксиста
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель увидел незнакомого мужчину за рулём своего автомобиля

Сегодня утром в Иркутской области в полицию с заявлением об угоне машины обратилась диспетчер такси. Инцидент произошёл в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района.

Диспетчер рассказала полицейским, что таксист, подойдя к своему автомобилю, не смог открыть дверь. А за рулём сидел неизвестный мужчина, который запустил двигатель и попытался скрыться.

Таксист отправился в погоню за угонщиком. Параллельно он поддерживал связь с диспетчером и полицейскими.

Лихача удалось поймать на улице Советская. Мужчина не справился с управлением и врезался в бетонную опору. Выяснилось, что угонщик был пьян и не имеет водительских прав.


- Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали автогонщика. Им оказался 26-летний ранее неоднократно судимый местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствование он отказался. По данным госавтоинспекторов, мужчина никогда не получал водительского удостоверения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские составили административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

угон такси

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