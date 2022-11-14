В Бурятии инженер брал взятки деньгами и принтером

Стали известны подробности уголовного дела инженера, вымогавшего взятки
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня стало известно, что в Железнодорожный районный суд ушло уголовное дело на инженера производственного предприятия. О том, что утверждено обвинительное заключение, сообщила прокуратура Бурятии.
Мужчина обвиняется в получении взяток, злоупотреблении полномочиями, а также трёх фактах коммерческого подкупа. Подробности уголовного дела раскрыла пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Бурятии.
- Установлено, что в период с сентября 2016 по октябрь 2021 года обвиняемый в силу занимаемой должности осуществлял частичный технический надзор за исполнением условий договора подрядчиком, который в одном из цехов вёл строительно-монтажные работы. При этом высказывая предпринимателю различные мелкие, а также надуманные претензии относительно выполняемых работ, угрожая неблагоприятными последствиями при их приёмке, он вымогал у подрядчика деньги, а также имущество. Лишь после получения незаконного вознаграждения инженер взамен беспрепятственно и своевременно согласовывал необходимые акты и принимал результаты работ, - сообщили в следственном управлении.
Таким образом, выяснили следователи, инженер получил от предпринимателя более 37 тысяч рублей, а также принтер стоимостью 12 тысяч рублей.
Помимо этого, однажды он выявил, что подрядчик не выполнил определённый объём работ, указанный в составленных им актах, на общую сумму более 220 тысяч рублей. Инженер не сообщил об этом руководству, а за то, чтобы подписать документы без претензий, потребовал у подрядчика взятку в размере 262 тысяч рублей. Однако затем им удалось «договориться», и сумма снизилась до 102 тысяч.
При получении этих денег он и был задержан. В правоохранительные органы обратился предприниматель, уставший от неправомерных действий инженера.
Скоро обвиняемый предстанет перед судом. Наиболее строгая санкция за совершение этих преступлений предусматривает до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки, а также лишение права занимать определенные должности на срок до десяти лет.
В Бурятии инженер брал взятки деньгами и принтером
Происшествия, Фото:
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