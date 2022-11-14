В Улан-Удэ на предприятии выявили взяточника

Ему грозит до 12 лет колонии



В Улан-Удэ пойдёт под суд сотрудник производственного предприятия, сообщила сегодня прокуратура Бурятии. Мужчина обвиняется в коррупционных преступлениях – получении взяток, злоупотреблении полномочиями, а также трёх фактах коммерческого подкупа.



- По версии следствия обвиняемый, будучи лицом, ответственным за приёмку выполненных на территории предприятия электромонтажных работ, в период с апреля 2017 года по октябрь 2021 года неоднократно получал от представителя подрядной организации денежные средства и иное имущество за беспрепятственное и своевременное согласование актов выполненных работ, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Всего мужчина незаконно получил свыше 150 тысяч рублей.



Наиболее строгая санкция за совершение этих преступлений предусматривает до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки, а также лишение права занимать определенные должности на срок до десяти лет.



Обвинительное заключение по уголовному делу заключил лично исполняющий обязанности прокурора республики Михаил Филичев.



Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ.

