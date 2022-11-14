14 ноября

«Чудеса под Новый год» – новая акция от АТБ даёт шанс выиграть 202300 рублей

13 ноября

Популярное

В Улан-Удэ на предприятии выявили взяточника

В Улан-Удэ на предприятии выявили взяточника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ему грозит до 12 лет колонии

В Улан-Удэ пойдёт под суд сотрудник производственного предприятия, сообщила сегодня прокуратура Бурятии. Мужчина обвиняется в коррупционных преступлениях – получении взяток, злоупотреблении полномочиями, а также трёх фактах коммерческого подкупа.

- По версии следствия обвиняемый, будучи лицом, ответственным за приёмку выполненных на территории предприятия электромонтажных работ, в период с апреля 2017 года по октябрь 2021 года неоднократно получал от представителя подрядной организации денежные средства и иное имущество за беспрепятственное и своевременное согласование актов выполненных работ, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Всего мужчина незаконно получил свыше 150 тысяч рублей.

Наиболее строгая санкция за совершение этих преступлений предусматривает до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки, а также лишение права занимать определенные должности на срок до десяти лет.

Обвинительное заключение по уголовному делу заключил лично исполняющий обязанности прокурора республики Михаил Филичев.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ.
взятка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите разбойник стащил кассовый аппарат, угрожая продавцу ножом
В Чите разбойник стащил кассовый аппарат, угрожая продавцу ножом
Происшествия, 14.11.2022
Полицейские нашли преступника в течение часа
В Бурятии вор залез ночью в магазин одежды
В Бурятии вор залез ночью в магазин одежды
Происшествия, 14.11.2022
Мужчины задержали росгвардейцы
В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под машину
В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под машину
Происшествия, 14.11.2022
Наезд произошёл на улице Ключевская
В Бурятии погибли пассажир «Тойоты» и пешеход
В Бурятии погибли пассажир «Тойоты» и пешеход
Происшествия, 14.11.2022
Два смертельных ДТП произошло в республике в воскресенье
Суд обязал срочно убрать опасную свалку рядом с аэропортом Улан-Удэ
Суд обязал срочно убрать опасную свалку рядом с аэропортом Улан-Удэ
Происшествия, 14.11.2022
Нелегальная свалка раскинулась на площади более 130 квадратов
Улан-удэнка зарезала ударившего её сожителя
Улан-удэнка зарезала ударившего её сожителя
Происшествия, 12.11.2022
Перед этим женщина отвела детей к соседям
В Иркутской области рыбаков, чья лодка сломалась, эвакуировали вертолётом
В Иркутской области рыбаков, чья лодка сломалась, эвакуировали вертолётом
Происшествия, 12.11.2022
Мужчины признались, что не рассчитали возможности своей аэролодки
В Бурятии водитель-алкоголик отправился за решётку
В Бурятии водитель-алкоголик отправился за решётку
Происшествия, 12.11.2022
Наркологическая экспертиза установила, что мужчина зависим от алкоголя
В Иркутской области на помощь рыбакам вылетел вертолёт
В Иркутской области на помощь рыбакам вылетел вертолёт
Происшествия, 12.11.2022
Три человека оказались в труднодоступной местности из-за сломавшейся лодки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^