В Иркутской области будут судить контрабандиста леса

Ущерб превысил 5 миллионов рублей



В городе Тайшет Иркутской области направлено в суд уголовное дело о контрабанде древесины.



- В 2019 году члены организованной группы, состоящей из двоих жителей Чунского района Иркутской области и двух иностранцев и специализировавшейся на незаконном обороте древесины, вовлекли в противоправную деятельность иркутянина. Мужчина являлся руководителем организации, имеющей право на применение заниженной ставки вывозной таможенной пошлины на древесину. Действуя в составе группы, злоумышленники в 2020 году от имени фирмы переместили железнодорожным транспортом через государственную границу РФ в зарубежное государство незаконно заготовленную древесину хвойных пород объемом около 2 тысяч кубометров стоимостью свыше 5 миллионов рублей, - сообщает Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте.



Один из участников организованной группы заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, потому уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершённая организованной группой».



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.



В отношении остальных участников группы расследование уголовного дела продолжается.



