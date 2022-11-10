У Алексея Вахренева осталось трое несовершеннолетних детей
Сегодня в Бурятии простились с погибшим мобилизованным. Алексей Вахренев погиб во время специальной военной операции 31 октября, сообщает «Бичура-инфо». Церемония прощания прошла в селе Потанино Бичурского района, где он жил с семьёй в последнее время.
Алексей Вахренев родился 11 марта 1988 года в посёлке Новоильинск Заиграевского района, вырос в многодетной семье. После школы поступил в республиканский межотраслевой техникум, где получил специальность газоэлектросварщика.
В 2007 году получил диплом о среднем образовании и отправился служить по призыву. Во время службы в Хабаровске получил военную специальность «Стрелок».
- В армии Алексей быстро нашёл общий язык с товарищами и сослуживцами, взаимопонимание с начальством, - отмечают земляки.
После прохождения срочной службы Алексей Вахренев работал вахтовым методом в лесной отрасли. Жена Алексея – уроженка села Потанино, где семья и поселилась.
21 сентября он был мобилизован по повестке.
У Алексея Владимировича остались мама, сестры, жена и трое несовершеннолетних детей.
В Бурятии простились с 34-летним погибшим мобилизованным
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