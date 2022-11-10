В Бурятии простились с 34-летним погибшим мобилизованным

У Алексея Вахренева осталось трое несовершеннолетних детей



Сегодня в Бурятии простились с погибшим мобилизованным. Алексей Вахренев погиб во время специальной военной операции 31 октября, сообщает «Бичура-инфо». Церемония прощания прошла в селе Потанино Бичурского района, где он жил с семьёй в последнее время.



Алексей Вахренев родился 11 марта 1988 года в посёлке Новоильинск Заиграевского района, вырос в многодетной семье. После школы поступил в республиканский межотраслевой техникум, где получил специальность газоэлектросварщика.



В 2007 году получил диплом о среднем образовании и отправился служить по призыву. Во время службы в Хабаровске получил военную специальность «Стрелок».



- В армии Алексей быстро нашёл общий язык с товарищами и сослуживцами, взаимопонимание с начальством, - отмечают земляки.



После прохождения срочной службы Алексей Вахренев работал вахтовым методом в лесной отрасли. Жена Алексея – уроженка села Потанино, где семья и поселилась.



21 сентября он был мобилизован по повестке.



У Алексея Владимировича остались мама, сестры, жена и трое несовершеннолетних детей.



