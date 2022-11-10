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В Бурятии простились с 34-летним погибшим мобилизованным

В Бурятии простились с 34-летним погибшим мобилизованным
Происшествия, 
У Алексея Вахренева осталось трое несовершеннолетних детей

Сегодня в Бурятии простились с погибшим мобилизованным. Алексей Вахренев погиб во время специальной военной операции 31 октября, сообщает «Бичура-инфо». Церемония прощания прошла в селе Потанино Бичурского района, где он жил с семьёй в последнее время.

Алексей Вахренев родился 11 марта 1988 года в посёлке Новоильинск Заиграевского района, вырос в многодетной семье. После школы поступил в республиканский межотраслевой техникум, где получил специальность газоэлектросварщика.

В 2007 году получил диплом о среднем образовании и отправился служить по призыву. Во время службы в Хабаровске получил военную специальность «Стрелок».

- В армии Алексей быстро нашёл общий язык с товарищами и сослуживцами, взаимопонимание с начальством, - отмечают земляки.

После прохождения срочной службы Алексей Вахренев работал вахтовым методом в лесной отрасли. Жена Алексея – уроженка села Потанино, где семья и поселилась.

21 сентября он был мобилизован по повестке.

У Алексея Владимировича остались мама, сестры, жена и трое несовершеннолетних детей.

смерть

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