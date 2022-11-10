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Улан-удэнец в 63 года совершил первую кражу

Улан-удэнец в 63 года совершил первую кражу
Происшествия, 
Пенсионер украл торчащий из кармана женщины телефон

Днём 8 ноября в отдел полиции по Октябрьскому району поступило заявление о карманной краже от 51-летней горожанки. Женщина рассказала, что в магазине самообслуживания неизвестный украл из кармана её куртки сотовый телефон. Ущерб составил восемь тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Вором оказался 63-летний мужчина. Раскрытию кражи способствовали записи с камер видеонаблюдения в торговой точке.

- Гражданин признался, что после получения пенсии направился в магазин за продуктами. Там, находясь в мясном отделе, он увидел торчащий из кармана куртки посетительницы телефон. Женщина была увлечена выбором мяса и не заметила, как мужчина незаметно завладел телефоном. По словам подозреваемого, гаджет он похитил для собственного пользования. При этом ранее улан-удэнец судим не был и раскаялся в содеянном, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Телефон вернули владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
кража

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