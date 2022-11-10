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Житель Ангарска сделал «жучок» из детских смарт-часов

Житель Ангарска сделал «жучок» из детских смарт-часов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
«Кулибин» таким образом следил за бывшей семьёй

В Ангарске суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, который создал «жучок» для слежки за бывшей женой и сыном. Самодельное прослушивающее устройство он изготовил из детских сломанных смарт-часов.

«Жучок» он установил в квартире бывшей супруги под кроватью сына.

В апреле женщина, делая ремонт в детской, обнаружила шпионское устройство, обмотанное чёрной изолентой. Она вызвала полицию, и сотрудники изъяли неопознанный предмет.

- Результатами проведённой УФСБ России по Иркутской области экспертизы подтверждено, что данное устройство является специальным техническим средством для негласного получения акустической информации, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Мужчина признался в содеянном. Суд с учётом признания вины и смягчающих обстоятельств назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.

незаконный оборот специальных технических средств

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