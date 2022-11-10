Житель Ангарска сделал «жучок» из детских смарт-часов





В Ангарске суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, который создал «жучок» для слежки за бывшей женой и сыном. Самодельное прослушивающее устройство он изготовил из детских сломанных смарт-часов.«Жучок» он установил в квартире бывшей супруги под кроватью сына.В апреле женщина, делая ремонт в детской, обнаружила шпионское устройство, обмотанное чёрной изолентой. Она вызвала полицию, и сотрудники изъяли неопознанный предмет.- Результатами проведённой УФСБ России по Иркутской области экспертизы подтверждено, что данное устройство является специальным техническим средством для негласного получения акустической информации, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Мужчина признался в содеянном. Суд с учётом признания вины и смягчающих обстоятельств назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.