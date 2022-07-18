Мужчина скончался на месте
В воскресенье, 17 июля, в Мухоршибирском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 40-летний мужчина, выпавший из кабины трактора. После чего пьяный тракторист проехался по своему пассажиру.
- По предварительным данным, в 11 часов дня 47-летний водитель трактора «ХТ-244», следуя в состоянии алкогольного опьянения по просёлочной дороге между селами Гашей и Куготы, допустил падение пассажира 1982 года рождения. После чего совершил наезд на него. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Отметим, за неделю это уже второе смертельное происшествие с участием тракторной техники. Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 13 июля в Закаменском районе Бурятии погиб 52-летний мужчина, чей трактор «Т-25» перевернулся.
Недавно вступил в законную силу приговор в отношении 43-летнего жителя Баунтовского района Бурятии, который в очередной раз попался пьяным за рулём. Он был настолько пьян, что вывалился из автомобиля на ходу. Дальше машина поехала сама.
В Бурятии пьяный тракторист задавил выпавшего пассажира
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина скончался на месте
Наезд произошёл на «зебре»
В селе, где произошла перестрелка, вводили режим «Сирена»
Зампред правительства Бурятии поблагодарил сотрудников за оперативное тушение очагов
Водитель сбил электроопору
Парень ранее судим
Авария произошла вечером
На утро 17 июля новых возгораний в лесах республики не обнаружено
Рецидивиста отправили в колонию
Ущерб составил почти полмиллиона рублей
Немало пожаров происходит из-за превышения допустимой нагрузки
Машину пострадавшего они сожгли
Малышка проглотила батарейку на глазах у родителей
Разъярённый мужчина нанёс около 60-и ударов
Расследуется уголовное дело