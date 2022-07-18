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В Бурятии пьяный тракторист задавил выпавшего пассажира

В Бурятии пьяный тракторист задавил выпавшего пассажира
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина скончался на месте

В воскресенье, 17 июля, в Мухоршибирском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 40-летний мужчина, выпавший из кабины трактора. После чего пьяный тракторист проехался по своему пассажиру.

- По предварительным данным, в 11 часов дня 47-летний водитель трактора «ХТ-244», следуя в состоянии алкогольного опьянения по просёлочной дороге между селами Гашей и Куготы, допустил падение пассажира 1982 года рождения. После чего совершил наезд на него. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отметим, за неделю это уже второе смертельное происшествие с участием тракторной техники. Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 13 июля в Закаменском районе Бурятии погиб 52-летний мужчина, чей трактор «Т-25» перевернулся.

Недавно вступил в законную силу приговор в отношении 43-летнего жителя Баунтовского района Бурятии, который в очередной раз попался пьяным за рулём. Он был настолько пьян, что вывалился из автомобиля на ходу. Дальше машина поехала сама.


ДТП смерть тракторы

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