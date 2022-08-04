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В Бурятии насмерть сбили велосипедиста

В Бурятии насмерть сбили велосипедиста
Происшествия,  Фото:"Кабанск-инфо"
От удара разбилось лобовое стекло, а крышу смяло 

Около полуночи 3 августа в Кабанском районе Бурятии произошло страшное ДТП, унёсшее жизнь велосипедиста. Всё произошло на федеральной трассе «Байкал» в районе села Таракановка.

31-летний водитель автомобиля «Хонда Фит» сбил 34-летнего велосипедиста 1988 года рождения, который двигался в попутном направлении.

От удара разбилось лобовое стекло, а крыша автомобиля оказалась смята. 


Велосипедист от полученных травм скончался на месте, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

«Кабанск-инфо» уточняет, что водитель «Хонды» получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 3 августа в Тункинском районе в страшном ДТП погибли два молодых человека, им было 20 лет и 21 года. Автомобиль, на котором они ехали, врезался в дерево и оказался буквально разорван на части.

Вечером 1 августа в Заиграевском районе произошло смертельное ДТП, унёсшее жизни двух подростков. Компания одноклассников каталась на «Лэнд Крузере». Водитель не справился с управлением, и внедорожник перевернулся. 16-летний юноша, сидевший за рулём, погиб на месте. Его друг скончался на следующий день в больнице.



ДТП смерть велосипедисты

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