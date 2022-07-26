Мальчик скончался в больнице
Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Окинском районе Бурятии. Погиб двухлетний мальчик, сообщили в МВД по Бурятии.
По предварительным данным, вечером 25 июля в селе Орлик 60-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» при движении задним ходом во дворе своего дома наехал на двухлетнего внука.
Мальчик с тяжёлыми травмами головы был доставлен в больницу, где через несколько часов скончался.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП, унёсшее жизнь ребёнка, произошло 23 июня в Улан-Удэ. В результате наезда грузовика погиб семилетний мальчик, катавшийся на велосипеде.
В конце мая в Кяхтинском районе погиб пятилетний мальчик, ехавший в микрогрузовике, за рулём которого был его дядя. Как оказалось, мужчина сел за руль, не имея водительских прав. В пути микрогрузовик перевернулся, ребёнок вылетел из салона, и его насмерть придавило кабиной.
28 мая в Еравнинском районе опрокинулся автомобиль с пятью школьниками. За рулём была 17-летняя девочка. Она скончалась в больнице в Улан-Удэ спустя два дня.
В Бурятии дедушка насмерть задавил двухлетнего внука
Происшествия, Фото:
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