26 июля

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В Бурятии дедушка насмерть задавил двухлетнего внука

В Бурятии дедушка насмерть задавил двухлетнего внука
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мальчик скончался в больнице

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Окинском районе Бурятии. Погиб двухлетний мальчик, сообщили в МВД по Бурятии.

По предварительным данным, вечером 25 июля в селе Орлик 60-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» при движении задним ходом во дворе своего дома наехал на двухлетнего внука.

Мальчик с тяжёлыми травмами головы был доставлен в больницу, где через несколько часов скончался.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП, унёсшее жизнь ребёнка, произошло 23 июня в Улан-Удэ. В результате наезда грузовика погиб семилетний мальчик, катавшийся на велосипеде.

В конце мая в Кяхтинском районе погиб пятилетний мальчик, ехавший в микрогрузовике, за рулём которого был его дядя. Как оказалось, мужчина сел за руль, не имея водительских прав. В пути микрогрузовик перевернулся, ребёнок вылетел из салона, и его насмерть придавило кабиной.

28 мая в Еравнинском районе опрокинулся автомобиль с пятью школьниками. За рулём была 17-летняя девочка. Она скончалась в больнице в Улан-Удэ спустя два дня.  
ДТП смерть

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