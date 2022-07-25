Водитель скончался на месте
В субботу ночью, 23 июля, в Мухоршибирском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 28-летний водитель минивэна «Ниссан Прессаж».
- Водитель автомобиля «Ниссан Прессаж», следуя со стороны села Саган-Нур в направлении села Кусоты, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте аварии, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 июля в Тарбагатайском районе водитель микроавтобуса «Фиат Дукато» погиб, врезавшись в пожарную машину.
17 июля в Мухоршибирском районе погиб мужчина, который выпал из кабины трактора. По нему проехался пьяный водитель.
В Бурятии в ДТП погиб водитель минивэна
Происшествия, Фото:
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