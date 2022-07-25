25 июля

24 июля

Популярное

В Бурятии в ДТП погиб водитель минивэна

В Бурятии в ДТП погиб водитель минивэна
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель скончался на месте

В субботу ночью, 23 июля, в Мухоршибирском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 28-летний водитель минивэна «Ниссан Прессаж».

- Водитель автомобиля «Ниссан Прессаж», следуя со стороны села Саган-Нур в направлении села Кусоты, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте аварии, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 июля в Тарбагатайском районе водитель микроавтобуса «Фиат Дукато» погиб, врезавшись в пожарную машину.

17 июля в Мухоршибирском районе погиб мужчина, который выпал из кабины трактора. По нему проехался пьяный водитель. 
ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии подросток на мопеде сбил девочку на велосипеде
В Бурятии подросток на мопеде сбил девочку на велосипеде
Происшествия, 25.07.2022
В выходные в ДТП пострадали двое детей, ехавших на велосипедах
В Бурятии в ДТП погиб водитель минивэна
В Бурятии в ДТП погиб водитель минивэна
Происшествия, 25.07.2022
Водитель скончался на месте
В Улан-Удэ спасли тонувшую девушку
В Улан-Удэ спасли тонувшую девушку
Происшествия, 25.07.2022
Инцидент произошёл возле подвесного моста
В Улан-Удэ откачивают лужи после ливня
В Улан-Удэ откачивают лужи после ливня
Происшествия, 24.07.2022
Сегодня на улицах работает пять вакуумных машин 
Житель Иркутской области до смерти избил собственную мать
Житель Иркутской области до смерти избил собственную мать
Происшествия, 24.07.2022
Мужчину отправили в колонию почти на восемь лет 
С начала года в Бурятии на пожарах погибли 33 человека
С начала года в Бурятии на пожарах погибли 33 человека
Происшествия, 24.07.2022
В республике отмечается рост числа пожаров 
В Иркутской области расследуют убийство бывших супругов
В Иркутской области расследуют убийство бывших супругов
Происшествия, 24.07.2022
Сначала обнаружили тело женщины, а затем мужчины
Читинец стащил из гардероба первую попавшуюся куртку
Читинец стащил из гардероба первую попавшуюся куртку
Происшествия, 24.07.2022
Парень воспользовался отсутствием гардеробщицы на рабочем месте  
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Происшествия, 24.07.2022
С огнём боролись 20 человек
В Бурятии спасатели вывели из леса заблудившегося сборщика дикоросов
В Бурятии спасатели вывели из леса заблудившегося сборщика дикоросов
Происшествия, 24.07.2022
Мужчина своевременно не вышел в установленное место встречи 
До Бурятии докатилось монгольское землетрясение
До Бурятии докатилось монгольское землетрясение
Происшествия, 24.07.2022
Подземные толчки в населённом пункте не ощущались 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^