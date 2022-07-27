27 июля

26 июля

Популярное

В Бурятии фура насмерть сбила пожилого мужчину на мопеде

В Бурятии фура насмерть сбила пожилого мужчину на мопеде
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Погибший был 1939 года рождения

Вечером 26 июля в Кабанском районе Бурятии в ДТП погиб 83-летний мужчина, ехавший на мопеде. Его насмерть сбила фура.

- 42-летний водитель автомобиля «Мерседес», следуя по федеральной автодороге Иркутск – Чита, в двух километрах от села Таракановка совершил столкновение с мопедом «Хонда» под управлением водителя 1939 года рождения, после чего опрокинулся, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте аварии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП произошло днём ранее. 25 июля в Окинском районе дедушка, двигавшийся задним ходом во дворе дома, насмерть задавил двухлетнего внука.

23 июля в Мухоршибирском районе погиб 28-летний молодой человек, опрокинувшийся на минивэне «Ниссан Прессаж».

ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ неизвестные испортили скейт-площадку
В Улан-Удэ неизвестные испортили скейт-площадку
Происшествия, 26.07.2022
Площадку пришлось закрыть на ремонт
В Улан-Удэ биплан совершил жёсткую посадку
В Улан-Удэ биплан совершил жёсткую посадку
Происшествия, 26.07.2022
На борту воздушного судна находились два человека
Жительницы Бурятии покупали у иркутянки запрещённое средство для похудения
Жительницы Бурятии покупали у иркутянки запрещённое средство для похудения
Происшествия, 26.07.2022
Продавец опасных препаратов из Иркутской области предстала перед судом
В Улан-Удэ оцепили мост из-за сумок с одеждой
В Улан-Удэ оцепили мост из-за сумок с одеждой
Происшествия, 26.07.2022
На месте работали взрывотехники
Строителя из Бурятии при покупке пеноблоков обманули мошенники
Строителя из Бурятии при покупке пеноблоков обманули мошенники
Происшествия, 26.07.2022
Производственно-торговая компания оказалась фальшивой
Жительница Бурятии ударила обидчика ножом в лицо
Жительница Бурятии ударила обидчика ножом в лицо
Происшествия, 26.07.2022
Мужчина просил строго не наказывать сельчанку
«Ты умрёшь»: Аферистки обманом забрали сбережения у 92-летней усольчанки
«Ты умрёшь»: Аферистки обманом забрали сбережения у 92-летней усольчанки
Происшествия, 26.07.2022
Мошенницы заверили пенсионерку, что на ней проклятье
Улан-удэнка спонтанно украла духи за восемь тысяч
Улан-удэнка спонтанно украла духи за восемь тысяч
Происшествия, 26.07.2022
Украденными духами она даже не стала пользоваться
В Иркутской области пьяный водитель насмерть сбил пешехода
В Иркутской области пьяный водитель насмерть сбил пешехода
Происшествия, 26.07.2022
Задержанный водитель пояснил, что не заметил молодого человека
В Гусиноозёрске ливень затопил улицы и подъезды
В Гусиноозёрске ливень затопил улицы и подъезды
Происшествия, 26.07.2022
«У нас здесь своя Венеция» - шутят жители
В Иркутской области раскрыли убийство пятилетней давности
Происшествия, 26.07.2022
Подозреваемый убил молодого человека и утопил тело в озере

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^