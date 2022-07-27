Погибший был 1939 года рождения
Вечером 26 июля в Кабанском районе Бурятии в ДТП погиб 83-летний мужчина, ехавший на мопеде. Его насмерть сбила фура.
- 42-летний водитель автомобиля «Мерседес», следуя по федеральной автодороге Иркутск – Чита, в двух километрах от села Таракановка совершил столкновение с мопедом «Хонда» под управлением водителя 1939 года рождения, после чего опрокинулся, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте аварии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП произошло днём ранее. 25 июля в Окинском районе дедушка, двигавшийся задним ходом во дворе дома, насмерть задавил двухлетнего внука.
23 июля в Мухоршибирском районе погиб 28-летний молодой человек, опрокинувшийся на минивэне «Ниссан Прессаж».
В Бурятии фура насмерть сбила пожилого мужчину на мопеде
Происшествия, Фото:
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