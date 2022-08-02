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В Бурятии раскрыли подробности ДТП с погибшим 16-летним водителем

В Бурятии раскрыли подробности ДТП с погибшим 16-летним водителем
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Компания подростков-одноклассников каталась на «Лэнд Крузере»

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 1 августа в Заиграевском районе Бурятии, в районе Генеральских озёр произошло страшное ДТП с компанией подростков-одноклассников. Один из них погиб.

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной автоаварии. Как выяснилось, юные друзья катались на внедорожнике «Лэнд Крузер».

- По предварительным данным, вчера около 20.00 четверо несовершеннолетних двигались на автомашине со стороны местности Генеральские озёра в направлении посёлка Сосновый Бор. В пяти километрах от поселка автомобиль «Тойота Лэнд Крузер», за рулём которого находился 16-летний мальчик, не имеющий права управления транспортом, совершил опрокидывание, - рассказали подробности аварии в МВД по Бурятии.


В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. 16-летний пассажир в состоянии комы госпитализирован в больницу в Улан-Удэ. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Ещё двое пассажиров 2005 года рождения получили травмы. После осмотра и оказания медицинской помощи они были отпущены домой.



Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одно похожее ДТП произошло в конце мая в Еравнинском районе. Тогда опрокинулся автомобиль Daihatsu Terios, которым управляла 17-летняя школьница. В машине также ехали ещё четверо учащихся местной школы, самому младшему из которых 15 лет.

Пострадавших на вертолёте отвезли для лечения в Улан-Удэ. Спустя два дня девочка, которая ехала за рулём, скончалась в больнице.


ДТП смерть

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