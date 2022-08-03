В Бурятии установили личности погибших в страшном ДТП

Молодой человек, ехавший за рулём, не имел водительских прав
В Бурятии установили личности погибших в страшном утреннем ДТП, которое произошло в Тункинском районе. Им было 20 лет и 21 год.
- Личности погибшего водителя и пассажира установлены. За рулём автомобиля находился 20-летний парень, не имеющий прав управления транспортом. Пассажиру был 21 год, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
ДТП произошло сегодня около 5 часов утра в местности Харагун
. Автомобиль «Тойота Камри» съехал с дороги и врезался в дерево. Машину фактически разорвало на части.
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