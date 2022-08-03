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В Бурятии установили личности погибших в страшном ДТП

В Бурятии установили личности погибших в страшном ДТП
Происшествия, 
Молодой человек, ехавший за рулём, не имел водительских прав

В Бурятии установили личности погибших в страшном утреннем ДТП, которое произошло в Тункинском районе. Им было 20 лет и 21 год.

- Личности погибшего водителя и пассажира установлены. За рулём автомобиля находился 20-летний парень, не имеющий прав управления транспортом. Пассажиру был 21 год, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

ДТП произошло сегодня около 5 часов утра в местности Харагун. Автомобиль «Тойота Камри» съехал с дороги и врезался в дерево. Машину фактически разорвало на части.



ДТП смерть

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