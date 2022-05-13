Расследуется уголовное дело
В Тайшетском районе Иркутской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
По версии следствия, должностные лица администрации Половино-Черемховского муниципального образования своевременно не провели противопожарные мероприятия в полном объёме, что привело к уничтожению в результате пожара жилых и нежилых домов, здания почты и школы.
- В соответствии с Правилами противопожарного режима в селе Половино-Черемхово не был осуществлён сбор сухой растительности, не ликвидирована несанкционированная свалка горючих отходов. В населённом пункте для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен, предназначенных для пожаротушения, не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения,- сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Следователи СК проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются сотрудники администрации, ответственные за пожарную безопасность поселения.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутской области из-за халатности чиновников сгорели дома, почта и школа
Происшествия, Фото:
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