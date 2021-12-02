Мужчина сбежал от суда и пытался сбежать от полицейского
Жителя Баргузинского района Бурятии оштрафовали за неповиновение сотруднику полиции.
Мужчина несколько раз скрывался от правоохранителей. В первый раз он сбежал из зала суда во время рассмотрения материала об административном правонарушении. Тогда беглеца обнаружили на автодороге Улан-Удэ-Турунтаево-Новый Уоян, однако вновь попытался скрыться.
После задержания ему предложили пройти в служебную машину, но мужчина отказался и в очередной раз пустился наутёк. Его догнал полицейский. После чего мужчина начал хвататься за форменную одежду сотрудника, сопротивляясь ему.
В ходе нового судебного заседания мужчина свою вину признал, извинился перед полицейским.
- При назначении административного наказания суд учитывал характер совершенного административного правонарушения, личность виновного. По итогам рассмотрения дела ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере трёх тысяч рублей. Постановление суда не обжаловано, вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.
Житель Бурятии сбежал из зала суда
Происшествия, Фото:
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