Житель Бурятии сбежал из зала суда

Мужчина сбежал от суда и пытался сбежать от полицейского



Жителя Баргузинского района Бурятии оштрафовали за неповиновение сотруднику полиции.



Мужчина несколько раз скрывался от правоохранителей. В первый раз он сбежал из зала суда во время рассмотрения материала об административном правонарушении. Тогда беглеца обнаружили на автодороге Улан-Удэ-Турунтаево-Новый Уоян, однако вновь попытался скрыться.



После задержания ему предложили пройти в служебную машину, но мужчина отказался и в очередной раз пустился наутёк. Его догнал полицейский. После чего мужчина начал хвататься за форменную одежду сотрудника, сопротивляясь ему.



В ходе нового судебного заседания мужчина свою вину признал, извинился перед полицейским.



- При назначении административного наказания суд учитывал характер совершенного административного правонарушения, личность виновного. По итогам рассмотрения дела ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере трёх тысяч рублей. Постановление суда не обжаловано, вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.

