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После землетрясения в Туве на зданиях появились трещины

После землетрясения в Туве на зданиях появились трещины
Происшествия,  Фото:пресс-служба правительства Тувы
На территории кожууна введён режим «Повышенная готовность»

23 октября в 6:03 часов произошло сейсмическое событие в Дзун-Хемчикском кожууне Тувы. По информации центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС), эпицентр события располагался в 7 километрах от города Чадан. Интенсивность колебаний в эпицентре составила 4,7 баллов.

По данным главного управления МЧС России по Республике Тыва, дрожь земли ощутили на территории пяти муниципальных образований: в Дзун-Хемчикском, Сут-Хольском, Улуг-Хемском Барун-Хемчикском и Чаа-Хольском кожуунах республики. Жертв и разрушений в кожуунах не зафиксировано.

В настоящее время на территории Дзун-Хемчиского кожууна введён режим «Повышенная готовность». В администрации кожууна создана комиссия по обследованию социальных и жилых объектов.

23 октября в Чадан выехала оперативная группа сотрудников службы ГО и ЧС Тувы для оказания помощи администрации кожууна в обследовании социально значимых объектов. Совместная группа провела визуальное обследование поликлиники, средней школы города, здания Хурээ и дома ветеранов. На всех объектах выявлены трещины, в здании школы с потолка отвалилась штукатурка.

Всего было обследовано 134 объекта, в том числе 4 жилых дома. Работа по выявлению повреждений завершится сегодня, сообщает пресс-служба правительства Тувы.
Тува землетрясение повышенная готовность

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