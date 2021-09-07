Мошенник в маске пытался использовать чужой паспорт
3 сентября в полицию Советского района Улан-Удэ поступило сообщение от директора магазина обуви. Женщина сообщила, что покупатель пытался оформить договор рассрочки на покупку обуви, используя чужой паспорт. При оформлении сотрудники магазина попросили мужчину снять маску. Так они поняли, что паспорт принадлежит не этому человеку.
Приехавшие полицейские задержали 67-летнего улан-удэнца. Ранее он был судим за имущественные преступления.
Мужчина рассказал, что в тот день нашел паспорт на берегу реки. Проходя мимо магазина, он решил воспользоваться находкой и, выбрав понравившуюся обувь, предъявил найденный документ.
Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, сообщили в МВД по Бурятии.
Улан-удэнский мошенник зря понадеялся на маску
Происшествия, Фото:
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