У мужчины нашли три килограмма марихуаны
В Улан-Удэ полицейские в кладовке, расположенной в ограде дома по улице Водопадная, нашли мешок с марихуаной.
51-летний хозяин дома признался, что собрал наркотики ещё осенью неподалеку от Улан-Удэ для себя. По результатам экспертизы, вес марихуаны составил около трёх килограммов, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. Он нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело.
Улан-удэнец хранил мешок марихуаны в кладовке
Происшествия, Фото:
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