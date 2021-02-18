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Улан-удэнец хранил мешок марихуаны в кладовке

Улан-удэнец хранил мешок марихуаны в кладовке
Происшествия,  Фото:из архива
У мужчины нашли три килограмма марихуаны

В Улан-Удэ полицейские в кладовке, расположенной в ограде дома по улице Водопадная, нашли мешок с марихуаной.

51-летний хозяин дома признался, что собрал наркотики ещё осенью неподалеку от Улан-Удэ для себя. По результатам экспертизы, вес марихуаны составил около трёх килограммов, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. Он нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело.


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