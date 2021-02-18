Улан-удэнец хранил мешок марихуаны в кладовке

Происшествия, Фото: из архива

У мужчины нашли три килограмма марихуаны



В Улан-Удэ полицейские в кладовке, расположенной в ограде дома по улице Водопадная, нашли мешок с марихуаной.



51-летний хозяин дома признался, что собрал наркотики ещё осенью неподалеку от Улан-Удэ для себя. По результатам экспертизы, вес марихуаны составил около трёх килограммов, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. Он нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело.





