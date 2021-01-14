На пожаре в Иркутской области погибла шестилетняя девочка

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Девочка отравилась угарным газом



Вечером 13 января в посёлке Шумский Нижнеудинского района Иркутской области на пожаре насмерть отравилась угарным газом шестилетняя девочка.



Трагедия произошла из-за неисправности отопительной печи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. После топки печи загорелось потолочное перекрытие, девочка в это время была дома одна.



Заметив пожар, соседи позвонили хозяевам квартиры, которые находились на работе. Прибежав домой, они вытащили ребёнка без сознания из задымленной квартиры. Девочку отвезли в больницу, однако спасти её не удалось.



На момент прибытия подразделения пожарной охраны половина дома была полностью охвачена огнём, существовала угроза распространения на соседнюю квартиру. Спустя два часа пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь составила 36 квадратных метров.



- При расследовании обстоятельств происшествия выяснилось, что мать погибшего ребёнка была проинструктирована о мерах пожарной безопасности дважды за последнее время: накануне нового года и в первых числах января, - отметили в МЧС.



В пресс-службе СУ СКР по Иркутской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы пожара.



По предварительным данным, данная семья на профилактическом учёте не состояла.







