 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 января

31 декабря

Популярное

В Иркутской области полицейские спасли замерзающих

В Иркутской области полицейские спасли замерзающих
Происшествия,  Фото:ОГИБДД УМВД России по АГО
Неприятности у граждан случились из-за поломки автомобиля

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» Иркутской области помогли выбраться из леса пятерым гражданам, у которых в пути сломался автомобиль.

В вечернее время, когда температура воздуха на улице опустилась до минус 40 градусов, в единую дежурную диспетчерскую службу Усть-Илимска поступило сообщение о том, что в нескольких километрах от города сломалась машина. Заявительница рассказала, что в салоне, помимо нее, находятся ещё четыре человека. Самостоятельно устранить поломку и выбраться из лесного массива они не могут.

- Не теряя ни минуты, к указанному месту направились майор полиции Александр Полищук и старший лейтенант полиции Эдуард Новрузов. Ситуацию осложняли крайне неблагоприятные метеорологические и дорожные условия. Прибывшие полицейские обнаружили молодых людей в лесу. Туристы сумели подручными средствами развести костёр, однако у девушек уже начинали проявляться первые признаки обморожения. Сотрудники полиции посадили их в свой автомобиль, напоили горячим чаем и доставили в город, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подобная ситуация случилась ночью 30 декабря в Ангарском районе. На федеральной автодороге Р-255 «Сибирь», в ходе патрулирования экипажем ДПС был замечен автомобиль «УАЗ Патриот», водитель которого нуждался в оказании помощи. 35-летний житель регионального центра ехал на работу в город Ангарск. По дороге автомобиль из-за технической неисправности пришлось остановить и заглушить, в результате чего водитель в мороз остался без тепла.

Сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу посадили водителя в служебный автомобиль и дали согреться. Как выяснилось в разговоре, у замерзавшего водителя лопнул термостат, в результате чего двигатель стал перегреваться и автомобиль пришлось заглушить. Мужчина выждал время и отправился дальше, поблагодарив дорожных полицейских за вовремя оказанную помощь.

Письмо с благодарностью, рассказывающее о схожем случае, поступило накануне в адрес руководства городского управления полиции. Как пояснили авторы письма, в пригороде Иркутска их автомобиль слетел с трассы в глубокий овраг. Никто из проезжающих мимо водителей не останавливался, а, между тем, на улице температура опустилась до -30 градусов. Уже потеряв надежду о помощи, пострадавшие, наконец, дождались остановившегося на обочине автомобиля.

Из иномарки вышли сотрудники полиции – подполковник Дмитрий Козлов, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 межмуниципального отдела МВД России «Иркутское» и старший лейтенант полиции Евгений Фисунов, старший оперативный дежурный отдела полиции № 5 межмуниципального отдела МВД России «Иркутское». Находящиеся вне службы офицеры полиции помогли супругам выбраться из искорёженного дымящегося автомобиля. Затем стражи правопорядка оказали первую доврачебную помощь, вызвали пожарную машину и бригаду медицинской скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутская область МВД ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области полицейские спасли замерзающих
В Иркутской области полицейские спасли замерзающих
Происшествия, 01.01.2021
Неприятности у граждан случились из-за поломки автомобиля
В Улан-Удэ у пожилой женщины загорелась одежда
В Улан-Удэ у пожилой женщины загорелась одежда
Происшествия, 31.12.2020
Бабушка получила ожоги из-за неосторожного обращения с огнём
В Бурятии зафиксировали 42 «предновогодних» ДТП
В Бурятии зафиксировали 42 «предновогодних» ДТП
Происшествия, 31.12.2020
В одном из них пострадало 2 человека
В Бурятии 2 человека пострадали на пожаре в жилом доме
В Бурятии 2 человека пострадали на пожаре в жилом доме
Происшествия, 31.12.2020
Они были спасены из горящего дома родственниками
В Монголии зарегистрирована первая смерть от COVID-19
В Монголии зарегистрирована первая смерть от COVID-19
Происшествия, 31.12.2020
От коронавируса скончалась 76-летняя пациента районной больницы Улан-Батора
В Бурятии пропавший мужчина оказался убитым
В Бурятии пропавший мужчина оказался убитым
Происшествия, 30.12.2020
Следователи раскрыли убийство, совершённое четыре года назад
Очередное землетрясение произошло на Байкале
Очередное землетрясение произошло на Байкале
Происшествия, 30.12.2020
Это уже девятый ощутимый подземный толчок на Байкале с начала декабря
В Бурятии на пожаре погибли женщина и девушка
В Бурятии на пожаре погибли женщина и девушка
Происшествия, 30.12.2020
По предварительной информации, погибли мать и дочь
Житель Иркутской области отдал 4,5 миллиона рублей псевдоброкерам
Житель Иркутской области отдал 4,5 миллиона рублей псевдоброкерам
Происшествия, 30.12.2020
Мошенники позволяли снимать небольшие суммы, имитируя, что всё по-настоящему
Ночью на пожарах в Иркутской области погибли три человека
Ночью на пожарах в Иркутской области погибли три человека
Происшествия, 30.12.2020
Число смертельных пожаров растёт из-за усиленной эксплуатации отопительных систем
В Улан-Удэ пристав бил женщину дверью
В Улан-Удэ пристав бил женщину дверью
Происшествия, 29.12.2020
Конфликт между посетительницей и охранником суда засняли на видео

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^