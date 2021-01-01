В Иркутской области полицейские спасли замерзающих

Происшествия, Фото: ОГИБДД УМВД России по АГО

Неприятности у граждан случились из-за поломки автомобиля



Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» Иркутской области помогли выбраться из леса пятерым гражданам, у которых в пути сломался автомобиль.



В вечернее время, когда температура воздуха на улице опустилась до минус 40 градусов, в единую дежурную диспетчерскую службу Усть-Илимска поступило сообщение о том, что в нескольких километрах от города сломалась машина. Заявительница рассказала, что в салоне, помимо нее, находятся ещё четыре человека. Самостоятельно устранить поломку и выбраться из лесного массива они не могут.



- Не теряя ни минуты, к указанному месту направились майор полиции Александр Полищук и старший лейтенант полиции Эдуард Новрузов. Ситуацию осложняли крайне неблагоприятные метеорологические и дорожные условия. Прибывшие полицейские обнаружили молодых людей в лесу. Туристы сумели подручными средствами развести костёр, однако у девушек уже начинали проявляться первые признаки обморожения. Сотрудники полиции посадили их в свой автомобиль, напоили горячим чаем и доставили в город, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Подобная ситуация случилась ночью 30 декабря в Ангарском районе. На федеральной автодороге Р-255 «Сибирь», в ходе патрулирования экипажем ДПС был замечен автомобиль «УАЗ Патриот», водитель которого нуждался в оказании помощи. 35-летний житель регионального центра ехал на работу в город Ангарск. По дороге автомобиль из-за технической неисправности пришлось остановить и заглушить, в результате чего водитель в мороз остался без тепла.



Сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу посадили водителя в служебный автомобиль и дали согреться. Как выяснилось в разговоре, у замерзавшего водителя лопнул термостат, в результате чего двигатель стал перегреваться и автомобиль пришлось заглушить. Мужчина выждал время и отправился дальше, поблагодарив дорожных полицейских за вовремя оказанную помощь.



Письмо с благодарностью, рассказывающее о схожем случае, поступило накануне в адрес руководства городского управления полиции. Как пояснили авторы письма, в пригороде Иркутска их автомобиль слетел с трассы в глубокий овраг. Никто из проезжающих мимо водителей не останавливался, а, между тем, на улице температура опустилась до -30 градусов. Уже потеряв надежду о помощи, пострадавшие, наконец, дождались остановившегося на обочине автомобиля.



Из иномарки вышли сотрудники полиции – подполковник Дмитрий Козлов, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 межмуниципального отдела МВД России «Иркутское» и старший лейтенант полиции Евгений Фисунов, старший оперативный дежурный отдела полиции № 5 межмуниципального отдела МВД России «Иркутское». Находящиеся вне службы офицеры полиции помогли супругам выбраться из искорёженного дымящегося автомобиля. Затем стражи правопорядка оказали первую доврачебную помощь, вызвали пожарную машину и бригаду медицинской скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

