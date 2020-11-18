В Ангарске ищут водителя, сбившего подростка на мопеде

Молодой человек находится в больнице



Накануне около 22.15 часов в городе Ангарск произошло ДТП. Неизвестный водитель, предположительно на серой иномарке, в кузове универсал, на нерегулируемом перекрёстке не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мопедом «Рейсер GS».



На мопеде ехал несовершеннолетний парень, у него была главная дорога.



В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил травмы и был госпитализирован в детскую городскую больницу Ангарска. Идёт розыск сбежавшего с места водителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

