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В Ангарске ищут водителя, сбившего подростка на мопеде

В Ангарске ищут водителя, сбившего подростка на мопеде
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой человек находится в больнице

Накануне около 22.15 часов в городе Ангарск произошло ДТП. Неизвестный водитель, предположительно на серой иномарке, в кузове универсал, на нерегулируемом перекрёстке не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мопедом «Рейсер GS».

На мопеде ехал несовершеннолетний парень, у него была главная дорога.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил травмы и был госпитализирован в детскую городскую больницу Ангарска. Идёт розыск сбежавшего с места водителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
ДТП
 
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