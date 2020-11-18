Молодой человек находится в больнице
Накануне около 22.15 часов в городе Ангарск произошло ДТП. Неизвестный водитель, предположительно на серой иномарке, в кузове универсал, на нерегулируемом перекрёстке не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мопедом «Рейсер GS».
На мопеде ехал несовершеннолетний парень, у него была главная дорога.
В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил травмы и был госпитализирован в детскую городскую больницу Ангарска. Идёт розыск сбежавшего с места водителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Ангарске ищут водителя, сбившего подростка на мопеде
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На мужчину возбудили уголовное дело
Налётчик забрал деньги предприятия и личные деньги сотрудницы
Причиной произошедшего стал перекал трубы
Владелец микроавтобуса два года назад улетел в другой регион
Пожар произошёл в пригороде Улан-Удэ
Деньги он дал работнику Читинской таможни
Он избил её и отобрал сумку
Об этом стало известно, когда девушка обратилась к медикам из-за беременности
За любителями конопли устроили погоню росгвардейцы
Водитель сбил человека и скрылся с места
Состояние молодого человека оценивается как критическое
Пожарные спасли 5 человек
Выбраться из леса им удалось только благодаря помощи поисково-спасательных групп
Тело он спрятал в подполье
Пенсионерка била сына ножом