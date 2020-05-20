Хирургический корпус больницы имени Семашко ушёл на карантин
Коронавирус выявили у шести сотрудников из хирургического корпуса республиканской клинической больницы (РКБ) имени Семашко в Улан-Удэ. Заразились сотрудники из числа медперсонала, уточнили «Байкал-Daily» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
- Источник заражения устанавливается, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.
В связи с этим организованы противоэпидемические мероприятия. Даны предписания о переводе хирургического корпуса №3 РКБ в режим карантина. Персонал отправлен на изоляцию. Организовано лабораторное обследование и медицинское наблюдение за контактным персоналом и пациентами.
Устанавливается круг контактных лиц.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 20 мая число случаев коронавируса в Бурятии выросло до 1042.
В Улан-Удэ коронавирусом заразились шесть медиков РКБ
Происшествия, Фото:
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