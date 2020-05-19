На обработку общественных мест в день уходит 5,5 тонн дезинфицирующего средства
Ежедневно в Улан-Удэ дезинфицируют около 10 тысяч кв. м мест общественного пользования. На обработку трамвайных, автобусных остановок, переходов, скамеек, тротуаров в день уходит 5,5 тонн специального дезинфицирующего раствора.
- Профилактическая обработка мест общего пользования, где высока вероятность заражения через контакт, является одной из действенных мер в борьбе с коронавирусной инфекцией. Дезинфицирующее средство, которым обрабатываются места общественного пользования, безопасно как для человека, так для животных и растений, – отметили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
Также по распоряжению мэра Игоря Шутенкова комбинат по благоустройству безвозмездно раздаёт дезинфицирующее средство для управляющих компаний, ТСЖ, чтобы они могли обрабатывать подъезды и др.
Дезинфекция городских улиц началась 1 апреля. В ход пошла коммунальная техника комбината по благоустройству. Под опрыскивание были переоборудованы четыре поливомоечные машины. Для обработки общественных пространств город закупил 15 ранцевых опрыскивателей-воздуходувок. С их помощью проводят обработку там, куда может подъехать техника.
За это время в Улан-Удэ продезинфицировали 2,7 млн кв. м мест общественного пользования. Израсходовано 80 тысяч литров дезраствора, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Бурятии.
80 тысяч литров дезраствора вылили на улицах Улан-Удэ
Общество, Фото:
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