В Улан-Удэ показали, как выглядит новый медцентр минобороны. Видео

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 мая в Улан-Удэ было завершено строительство многофункционального медицинского центра минобороны России. Он возведён в Сосновом Бору для оказания помощи больным коронавирусом. Об окончании строительства в тот же день глава Бурятии Алексей Цыденов и начальник военного госпиталя подполковник Заурбек Алборов в режиме видеоконференцсвязи доложили президенту Владимиру Путину.
Строительство было завершено в рекордно короткие сроки – за 49 дней.
Медицинский центр рассчитан на 60 коек для пациентов в изолированных боксах. Также здесь расположен бокс интенсивной терапии, помещения приёмной группы, лечебно-диагностической группы, для персонала и выписки пациентов.
Общая площадь двухэтажного многофункционального медицинского центра составляет более 5 тысяч кв м. Лечебное учреждение оснащено современным медицинским оборудованием, сформирован необходимый запас лекарственных препаратов. Здесь будут работать 25 врачей, 50 медицинских сестер и 40 санитаров.
Всего в России открылось 16 таких многофункциональных медицинских центров министерства обороны для помощи людям с коронавирусной инфекцией. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что медцентры позволят одновременно оказывать медицинскую помощь 1600 пациентам – как военнослужащим, так и гражданскому персоналу.
Как строили и как сейчас выглядит медцентр в Сосновом Бору, можно увидеть на видео, представленном военными: