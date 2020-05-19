 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Мая

18 Мая

Популярное

В Улан-Удэ показали, как выглядит новый медцентр минобороны. Видео

В Улан-Удэ показали, как выглядит новый медцентр минобороны. Видео
Общество, 
Медцентр минобороны в Сосновом Бору готов к приёму больных коронавирусом

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 мая в Улан-Удэ было завершено строительство многофункционального медицинского центра минобороны России. Он возведён в Сосновом Бору для оказания помощи больным коронавирусом. Об окончании строительства в тот же день глава Бурятии Алексей Цыденов и начальник военного госпиталя подполковник Заурбек Алборов в режиме видеоконференцсвязи доложили президенту Владимиру Путину.

Строительство было завершено в рекордно короткие сроки – за 49 дней.

Медицинский центр рассчитан на 60 коек для пациентов в изолированных боксах. Также здесь расположен бокс интенсивной терапии, помещения приёмной группы, лечебно-диагностической группы, для персонала и выписки пациентов.

Общая площадь двухэтажного многофункционального медицинского центра составляет более 5 тысяч кв м. Лечебное учреждение оснащено современным медицинским оборудованием, сформирован необходимый запас лекарственных препаратов. Здесь будут работать 25 врачей, 50 медицинских сестер и 40 санитаров.

Всего в России открылось 16 таких многофункциональных медицинских центров министерства обороны для помощи людям с коронавирусной инфекцией. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что медцентры позволят одновременно оказывать медицинскую помощь 1600 пациентам – как военнослужащим, так и гражданскому персоналу.

Как строили и как сейчас выглядит медцентр в Сосновом Бору, можно увидеть на видео, представленном военными: 




коронавирус минобороны профилактика военный медцентр
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ показали, как выглядит новый медцентр минобороны. Видео
В Улан-Удэ показали, как выглядит новый медцентр минобороны. Видео
Общество, 19.05.2020
Медцентр минобороны в Сосновом Бору готов к приёму больных коронавирусом
Жители Бурятии попались на уловки мошенников
Жители Бурятии попались на уловки мошенников
Общество, 19.05.2020
Аферисты втёрлись в доверие горожан
Полиция разыскивает пропавших 9 мая жителей Бурятии
Полиция разыскивает пропавших 9 мая жителей Бурятии
Общество, 19.05.2020
Мужчина и женщина перестали выходить на связь с родственниками
В Улан-Удэ маршрутки будут ездить до 20:30
В Улан-Удэ маршрутки будут ездить до 20:30
Общество, 19.05.2020
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на сегодня
В Бурятии сегодня дождливо
В Бурятии сегодня дождливо
Общество, 19.05.2020
В Улан-Удэ воздух прогреется до +20 градусов
Улан-удэнец победил на онлайн-чемпионате России по ушу
Улан-удэнец победил на онлайн-чемпионате России по ушу
Общество, 18.05.2020
Амгалан Жигжитов выиграл «золото» в первый день соревнований
Жители Бурятии наплевали на дистанцирование на молебне
Жители Бурятии наплевали на дистанцирование на молебне
Общество, 18.05.2020
Несмотря на просьбы лам, верующие грубо нарушили все правила
В Иркутской области стартовал проект «Капоэйра для всех!»
В Иркутской области стартовал проект «Капоэйра для всех!»
Общество, 18.05.2020
Детей бесплатно обучат основам бразильского боевого искусства
В Иркутской области разрешили занятия спортом на открытом воздухе
В Иркутской области разрешили занятия спортом на открытом воздухе
Общество, 18.05.2020
Заниматься вместе могут не более двух человек или семьи
В Бурятии выбрали «Семьи года 2020»
В Бурятии выбрали «Семьи года 2020»
Общество, 18.05.2020
Победители регионального этапа будут бороться за победу в финале всероссийского конкурса
В Забайкалье пересчитают выплаты медикам, работающим с COVID-19
В Забайкалье пересчитают выплаты медикам, работающим с COVID-19
Общество, 18.05.2020
Перерасчёт дополнительных стимулирующих выплат будет завершён в ближайшее время
«Голос кочевников» в Бурятии могут перенести на осень
«Голос кочевников» в Бурятии могут перенести на осень
Общество, 18.05.2020
Арт-директор фестиваля Наталья Уланова не исключила, что изменится и место проведения

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^