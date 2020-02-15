 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Февраля

14 Февраля

Популярное

Бурятский боксёр пожизненно исключен из сборной России

Бурятский боксёр пожизненно исключен из сборной России
Происшествия, 
«Тут и обсуждать нечего», - прокомментировал ситуацию с Георгием Кушиташвили генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев

Уроженец Бичуры, боксёр из Бурятии Георгий Кушиташвили, арестованный за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, пожизненно отстранён от выступлений за сборную России. Об этом 14 февраля сообщил генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев.

- Мы изначально ждали результатов медицинского освидетельствования. В суде было сказано, что он был под действием наркотических веществ, это показали анализы. И наше решение следующее — пожизненное отстранение от выступлений за национальную сборную, — приводит его слова РИА Новости.

По словам Кремлева, за употребление наркотиков было вынесено самое жёсткое решение, «по всей строгости».

- Это непозволительно. Тут и обсуждать нечего. Теперь проверки будут не только в сборной России, но и по всей стране. Будем надеяться, что это единичный случай, - заявил генсек федерации бокса России.

Он добавил, что если Кушиташвили в дальнейшем покажет себя «с лучшей стороны», и на это обратят члены совета чемпионов федерации, то он сможет выступать на профессиональном уровне в России, но не за сборную страны.

Георгия Кушиташвили и его друга, тоже боксёра Овика Оганнисяна задержали ночью 1 февраля на Фрунзенской набережной в Москве. Росгвардейцы заподозрили, что у Кушиташвили при себе запрещённые вещества. Во время задержания, по версии следствия, боксёр оказал активное сопротивление и сломал одному из сотрудников правоохранительных органов нос. Было заявлено, что у Кушиташвили изъяли 0,61 г кокаина.

3 февраля суд арестовал боксёра на два месяца, сейчас он находится в СИЗО Москвы.

На днях защита Кушиташвили даже провела следственный эксперимент, пытаясь доказать, что боец Росгвардии мог сам разбить себе нос.

Однако накануне стало известно, что в ходе судебной медэкспертизы в моче боксёра обнаружили кокаин. Также врач-психиатр при осмотре Георгия обнаружил след на его вене. После этого и было принято решение о пожизненном отстранении успешного спортсмена от сборной.

24-летний Кушиташвили — двукратный чемпион России по боксу (2015 и 2018 годы). В 2019 году взял серебро чемпионата страны, уступив Имаму Хатаеву из Чечни. Теперь этот спортсмен считается основным кандидатом на участие в Олимпиаде-2020. Георгий участвовал в чемпионате мира-2019 в Екатеринбурге. В четвертьфинале уступил олимпийскому чемпиону 2016 года, кубинцу Хулио Ла Крусу. 

К слову, весной 2019 года на два года был дисквалифицирован другой бурятский боксёр Тамир Галанов. В его допинг-пробе нашли запрещённое вещество.

Читайте также:

В анализах Георгия Кушиташвили нашли кокаин

Военный суд рассмотрит апелляцию на арест боксёра из Бурятии

Адвокат Георгия Кушиташвили показал, как росгвардеец сам сломал себе нос

Георгий Кушиташвили в СИЗО сможет ходить в спортзал

Георгия Кушиташвили поместят в двухместную камеру с телевизором

«Мы друзья!»: Имам Хатаев ответил на подозрения о причастности к делу бурятского боксёра

Глава Бурятии о задержании Кушиташвили: «Истина восторжествует»

Известные спортсмены вступились за бурятского боксёра

Главу СК России просят взяться за дело боксёра из Бурятии

Георгия Кушиташвили арестовали на два месяца и лишили Олимпиады

В громком деле бурятского боксёра предположили чеченский след

Главный тренер Бурятии по боксу об инциденте с Кушиташвили: «Не может быть такого»
спорт бокс наркотики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский боксёр пожизненно исключен из сборной России
Бурятский боксёр пожизненно исключен из сборной России
Происшествия, 15.02.2020
«Тут и обсуждать нечего», - прокомментировал ситуацию с Георгием Кушиташвили генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев
В Забайкалье лесничий взял взятку деньгами и дровами
В Забайкалье лесничий взял взятку деньгами и дровами
Происшествия, 15.02.2020
Участкового лесничего поймали с поличным
В Улан-Удэ трамвай сломался в пути
В Улан-Удэ трамвай сломался в пути
Происшествия, 15.02.2020
Движение трамваев было временно остановлено
В Улан-Удэ ребёнок упал головой на бетон на детской площадке
В Улан-Удэ ребёнок упал головой на бетон на детской площадке
Происшествия, 14.02.2020
Мастера «управляшки» оштрафовали за полученную мальчиком травму головы
В Иркутской области получатель кредита лишился 80 тысяч
В Иркутской области получатель кредита лишился 80 тысяч
Происшествия, 14.02.2020
Мужчине в выдаче кредита банк отказал, однако его данные узнали мошенники
В анализах Георгия Кушиташвили нашли кокаин
В анализах Георгия Кушиташвили нашли кокаин
Происшествия, 14.02.2020
Также на руках бурятского боксёра нашли следы от укола
Турист из Бурятии украл велосипед в Сочи
Турист из Бурятии украл велосипед в Сочи
Происшествия, 14.02.2020
Сумма ущерба составила 10 000 рублей
Забайкалец обокрал соседей, взломав двери
Забайкалец обокрал соседей, взломав двери
Происшествия, 14.02.2020
По факту краж возбуждены уголовные дела
На севере Бурятии грунтовые воды подтопили дома
На севере Бурятии грунтовые воды подтопили дома
Происшествия, 14.02.2020
В нескольких домах высота наледи доходит до 60 сантиметров
Пьяный читинец ударил головой в лицо полицейскому
Пьяный читинец ударил головой в лицо полицейскому
Происшествия, 14.02.2020
Ему грозит лишение свободы на срок до пять лет
В центре Улан-Удэ полыхал дом
В центре Улан-Удэ полыхал дом
Происшествия, 14.02.2020
Пожар произошёл возле набережной. ВИДЕО
В Чите девушка воровала сумки отдыхающих
В Чите девушка воровала сумки отдыхающих
Происшествия, 14.02.2020
Сыщики подозревают её в двух  кражах
В центре Улан-Удэ горел двухквартирный дом
В центре Улан-Удэ горел двухквартирный дом
Происшествия, 14.02.2020
Пожар произошёл на улице Коммунистическая
Вместо своих заказов жители Бурятии получили хозяйственное мыло и песок
Вместо своих заказов жители Бурятии получили хозяйственное мыло и песок
Происшествия, 14.02.2020
Жителей Бурятии активно дурят мошенники из интернет-магазинов
^