Бурятский боксёр пожизненно исключен из сборной России

Уроженец Бичуры, боксёр из Бурятии Георгий Кушиташвили, арестованный за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, пожизненно отстранён от выступлений за сборную России. Об этом 14 февраля сообщил генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев.
- Мы изначально ждали результатов медицинского освидетельствования. В суде было сказано, что он был под действием наркотических веществ, это показали анализы. И наше решение следующее — пожизненное отстранение от выступлений за национальную сборную, — приводит его слова РИА Новости.
По словам Кремлева, за употребление наркотиков было вынесено самое жёсткое решение, «по всей строгости».
- Это непозволительно. Тут и обсуждать нечего. Теперь проверки будут не только в сборной России, но и по всей стране. Будем надеяться, что это единичный случай, - заявил генсек федерации бокса России.
Он добавил, что если Кушиташвили в дальнейшем покажет себя «с лучшей стороны», и на это обратят члены совета чемпионов федерации, то он сможет выступать на профессиональном уровне в России, но не за сборную страны.
Георгия Кушиташвили и его друга, тоже боксёра Овика Оганнисяна задержали ночью 1 февраля на Фрунзенской набережной в Москве. Росгвардейцы заподозрили, что у Кушиташвили при себе запрещённые вещества. Во время задержания, по версии следствия, боксёр оказал активное сопротивление и сломал одному из сотрудников правоохранительных органов нос. Было заявлено, что у Кушиташвили изъяли 0,61 г кокаина.
3 февраля суд арестовал боксёра на два месяца, сейчас он находится в СИЗО Москвы.
На днях защита Кушиташвили даже провела следственный эксперимент, пытаясь доказать, что боец Росгвардии мог сам разбить себе нос.
Однако накануне стало известно, что в ходе судебной медэкспертизы в моче боксёра обнаружили кокаин. Также врач-психиатр при осмотре Георгия обнаружил след на его вене. После этого и было принято решение о пожизненном отстранении успешного спортсмена от сборной.
24-летний Кушиташвили — двукратный чемпион России по боксу (2015 и 2018 годы). В 2019 году взял серебро чемпионата страны, уступив Имаму Хатаеву из Чечни. Теперь этот спортсмен считается основным кандидатом на участие в Олимпиаде-2020. Георгий участвовал в чемпионате мира-2019 в Екатеринбурге. В четвертьфинале уступил олимпийскому чемпиону 2016 года, кубинцу Хулио Ла Крусу.
К слову, весной 2019 года на два года был дисквалифицирован другой бурятский боксёр Тамир Галанов. В его допинг-пробе нашли запрещённое вещество.
Читайте также:
Читайте также:
В анализах Георгия Кушиташвили нашли кокаин
Военный суд рассмотрит апелляцию на арест боксёра из Бурятии
Адвокат Георгия Кушиташвили показал, как росгвардеец сам сломал себе нос
Георгий Кушиташвили в СИЗО сможет ходить в спортзал
Георгия Кушиташвили поместят в двухместную камеру с телевизором
«Мы друзья!»: Имам Хатаев ответил на подозрения о причастности к делу бурятского боксёра
Глава Бурятии о задержании Кушиташвили: «Истина восторжествует»
Известные спортсмены вступились за бурятского боксёра
Главу СК России просят взяться за дело боксёра из Бурятии
Георгия Кушиташвили арестовали на два месяца и лишили Олимпиады
В громком деле бурятского боксёра предположили чеченский след
Главный тренер Бурятии по боксу об инциденте с Кушиташвили: «Не может быть такого»
Военный суд рассмотрит апелляцию на арест боксёра из Бурятии
Адвокат Георгия Кушиташвили показал, как росгвардеец сам сломал себе нос
Георгий Кушиташвили в СИЗО сможет ходить в спортзал
Георгия Кушиташвили поместят в двухместную камеру с телевизором
«Мы друзья!»: Имам Хатаев ответил на подозрения о причастности к делу бурятского боксёра
Глава Бурятии о задержании Кушиташвили: «Истина восторжествует»
Известные спортсмены вступились за бурятского боксёра
Главу СК России просят взяться за дело боксёра из Бурятии
Георгия Кушиташвили арестовали на два месяца и лишили Олимпиады
В громком деле бурятского боксёра предположили чеченский след
Главный тренер Бурятии по боксу об инциденте с Кушиташвили: «Не может быть такого»